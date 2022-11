Snimka njujorške policije prikazala je trenutak u kojem policajci s još jednim čovjekom spašavaju čovjeka s tračnica podzemne željeznice u Harlemu, nekoliko trenutaka prije nego što je vlak došao do stanice.

Širi se snimka spašavanja čovjeka koji je pao na tračnice podzemne željeznice u Harlemu. U pomoć su mu skočili čovjek i dvojica policajaca, koji su ga u zadnji tren spasili od nadolazećeg vlaka.

Prema zasad poznatim informacijama lokalnih medija, nesretni čovjek je slučajno pao na tračnice.

VIDEO Snimka od koje se ledi krv: Mladić gurnuo ženu na tračnice metroa, za dlaku je izbjegla smrt

The heroics of NY’s Finest always amazes me. For the @NYPD25Pct officers who rescued a man from an oncoming train after he accidentally fell on the subway tracks yesterday in Manhattan — the courage is second nature. Join me in saluting these great cops! pic.twitter.com/hOo9aVp9tK