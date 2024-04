VIDEO Pogledajte trenutak napada kamikaza na tvornice u Rusiji: Ima ranjenih

Ruske su vlasti objavile da su jutros napadnute tvornice u Tatarstanu, više od 1200 kilometara od granice s Ukrajinom te da je više ljudi ozlijeđeno.

"Tvornice u Jelabugi i Nižnjekamsku su napadnute dronovima", na Telegramu je izvijestio tatarski vođa Rustam Minikhanov.

👍Two drones attacked the city of Yelabuga in Russian Tatarstan, more than 1,000 km from Moscow, — rosZMI The explosions occurred on the territory of the Yelaz-Naftoprodukt oil refinery. russian bastards. pic.twitter.com/Sam46rIJMg

U napadu nije nastala ozbiljna šteta koja bi utjecala na normalan rad tvornica.

"Sada je iznimno važno ostati smiren i ne prepustiti se panici koju pokušavaju izazvati oni koji su odgovorni za ovaj zločin", dodao je Minikhanov.

Drones attacked enterprises in Yelabuga and Nizhnekamsk in Tatarstan for the first time



This is more than 1,200 kilometers from the Ukrainian border. Six people were injured. In Yelabuga there is a production of "shaheds", and in Nizhnekamsk there is a large petrochemical… pic.twitter.com/fwP7YCzT4b