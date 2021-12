Snajperist je pucao na ljude u Hollywoodu u nedjelju kasno poslijepodne dok su se fanovi okupljali kod zvijezde preminulog meksičkog pjevača Vicenta Fernandeza. Nitko nije ozlijeđen, a muškarac je uhićen.

Fanovi su se okupljali u Hollywoodu kraj zvijezde preminulog meksičkog pjevača Vicenta Fernandeza kada je oko 19 sati snajperist zapucao na njih. Pucao je s prozora svoje zgrade. Srećom, nema ozlijeđenih, a muškarac je uhićen.

Svjedoci su rekli da su vidjeli nekoga kako drži oružje na prozoru, nekoliko trenutaka nakon što je napadač zapucao. Motiv još nije poznat.

Američka novinarka Leanne Suter je bila na mjestu događaja i rekla je da je čula četiri do pet hitaca.

Područje je evakuirano, a nad Hollywood Boulevardom su nadlijetali policijski helikopteri. Srećom, nema ozlijeđenih, a muškarac je uhićen, prenosi Daily Mail.

Pojavila se i snimka na kojoj se čuju pucnjevi.

Fernandez je prodao više od 50 milijuna ploča i pojavio se u više od 30 filmova. U travnju 2016. pozdravio se s 85.000 okupljenih fanova na stadionu azteca u Mexico Cityju. Preminuo je u 81. godini.