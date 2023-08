VIDEO Helikopteri gasili požar, u jednom trenutku se sudarili: Tri osobe poginule

Tri su osobe poginule nakon pada helikoptera prilikom gašenja požara u američkoj saveznoj državi Kaliforniji.

Incident se dogodio u nedjelju navečer nakon što su vatrogasne ekipe pozvane na požar u blizini Cabazona, u okrugu Riverside.

Dva su se helikoptera sudarila, pri čemu je jedan potom sigurno sletio, a drugi se zabio u tlo. U njemu su poginuli svi putnici. Helikopter koji se srušio služio je za promatranje, dok je onaj koji je sigurno sletio pomagao u gašenju požara.

Nacionalni odbor za sigurnost prometa pokrenuo je istragu o uzroku nesreće.

Žrtve su vatrogasni kapetan, šef odjela iz državnog Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara te pilot.

"Izgubili smo tri velika pojedinca. Tri oca, tri muža, tri prijatelja, tri sina", rekao je, David Fulcher, šef Odjela za šumarstvo i zaštitu od požara, piše BBC.

