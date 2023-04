Jusuf Hussein Jimale "Madaale", gradonačelnik Mogadiša, glavnoga grada Somalije, naredio je zatvaranje svih noćnih klubova, barova i restorana koji poslužuju alkohol.

U glavnom gradu Somalije nova mjera zatvaranja svih klubova, barova restorana stupila je na snagu u subotu, 22. travnja, a kako je gradonačelnik poručio, to je napravljeno s ciljem sigurnosti i zaštite njihove kulture.

Gradonačelnik Jusuf Hussein Jimale "Madaale" naglasio je da želi zabraniti negativne navike koje utječu na dostojanstvo građana i njihovu vjeru.

Ovo se ne viđa svaki dan: Mrtav pijan sjeo za volan, izmjerena mu nestvarna količina promila

A u svome naumu gradonačelnik poseže za uistinu neobičnim metodama. Tako se na društvenim mrežama pojavila snimka koja prikazuje kako gradonačelnik prošlog vikenda tjera goste iz kafića i pritom koristi palicu.

YEP! This is the MAYOR of MOGADISHU 😱 pic.twitter.com/MGJCHcDI00