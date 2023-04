Nadzorna kamera na kući je snimila zastrašujuće trenutke pokušaja oružane pljačke. Vlasnik se branio od pljačkaša koji se predstavljao kao dostavljač.

Društvenim mrežama se širi snimka pokušaja oružane pljačke u Connecticutu. Provalnik se prerušio u dostavljača. Nakon što mu je vlasnik kuće otvorio vrata, napadač je usmjerio pištolj u njega. Vlasnik ga je odgurnuo, a provalnik je pobjegao u automobil.

Policija je za javnost objavila fotografije nadzorne kamere. Policajci su kasnije pronašli osumnjičenog pljačkaša i identificirali ga kao 37-godišnjeg Xaviera Otera. Nalazio se u kući člana obitelji.

Dramatic doorbell video captures an armed robbery and home invasion attempt by a suspect posing as a delivery person in Connecticut. pic.twitter.com/vPaGCnoXTX