Veliki požar buknuo je u moskovskom poslovnom centru Grand Setun Plaza u petak prijepodne, a vatra je zahvatila prva četiri kata. Neki ljudi su skakali s krova, a dio njih je ostao zarobljen.

The Grand Setun Plaza business center in #Moscow is on fire, reports local media. pic.twitter.com/XNcLpGJs1u