Veliki požar buknuo je u utorak oko 23 sata u središtu Zagreba. Tijekom sanacije puknutog cjevovoda bager je probio plinsku cijev nakon čega se plin zapalio. Gost Dnevnika Nove TV Zvonko Rumenjak, sudski vještak za utvrđivanje požara otkriva detalje ovog događaja.

Veliki požar dogodio se u utorak prije ponoći u središtu hrvatske metropole. Bager je, tijekom sanacije puknutog cjevovoda, probio plinsku cijev prilikom čega se zapalio plin. U požaru su ozlijeđena četiri radnika.

Reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je sa sudskim vještakom za utvrđivanje požara i tehnoloških eksplozija Zvonkom Rumenjakom.

Osvrnuvši se na karakteristike ovog događaja, Rumenjak je kazao kako je, unatoč hitnoj intervenciji na sanaciji cjevovoda, sve trebalo biti pripremljeno. "Voditelj radilišta trebao je imati izvod iz katastra instalacija, plinskih, električnih, vodovodnih, itd. Upravo zato da se zbog jednog spašavanja ne bi dogodilo nešto drugo, kao što se i dogodilo. Oštetila se plinska cijev, došlo je do istjecanja plina i zapaljenja vrlo vjerojatno u trenutku kada je bager sa korpom zagrabio tu cijev", pojasnio je Rumenjak.

"Da je voditelj radilišta imao plan infrastukture, mogao je znati što se nalazi tu i onda bi se umjesto bagerom išlo ručno. Obvezno je da iznad plinske cijevi, 20 centimetara, bude obilježje da se ispod toga nalazi plinska cijev, žuta traka na kojoj to piše", dodao je.

Na pitanje o tome je li moglo doći do puno veće tragedije, Rumenjak je pojasnio kako tragedija nije mogla biti znatno veća, osim štete koja je nastala na objektima zbog utjecaja topline plamena i oslobađanja topline.

"U ovoj situaciji, kao što je ovdje bilo, plin je izlazio u okoliš i nije moglo doći do veće tragedije. To je isto kao da upaljač upalimo, jer je eksplozivnost od 4,4 do 16,5 posto. Najjača eksplozija bila bi kod 9,5 posto koncetracije plina i zraka.

Rumenjak je istaknuo kako ne zna na koji će način ova situacija biti riješena u Holdingu, ali i da je voditelj radilišta trebao imati izvod iz plana katastra.

"U svakom slučaju, trebalo bi vidjeti koje su pripreme bile jer su ovdje i ljudi nastradali i imamamo veliku materijalnu štetu zbog zastoja tramvaja, na zgradama i drugo.

Osvrnušvi se na mapiranje informacija o instalacijama, rekao je kako se u Zagrebu trudi da se to mapira, ali "zbog gustoće prometnica i starih instalacija dosta treba ići na snalažanje". Zaključio je kako je u drugim, manjim mjestima to bolje riješeno.

