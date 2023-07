VIDEO Biden opet hit na društvenim mrežama: Odšetao iz studija dok je voditeljica još govorila

Joe Biden ponovo je hit na društvenim mrežama, ovog puta zbog načina na koji je se odšetao iz studija nakon intervjua tijekom emisije uživo.

Nakon što je na televizijskom kanalu MSNBC završio razgovor, američki se predsjednik ustao, rukovao s voditeljicom Nicolle Wallace i, umjesto da pričeka odjavu, krenuo prema izlazu.

Kada je ustao, voditeljica mu je rekla: "Gospodine predsjedniče, hvala vam. Drago mi je što ste došli." Zatim je pogledala u kameru i svojim gledateljima poručila da ne idu nikamo, što se očito nije odnosilo i na Bidena, koji se u tom trenutku nalazio šetao iza njezinih leđa na putu prema izlazu.

Njegov intervju nije prošao nezamijećeno pa su se mnogi korisnici društvenih mreža počeli šaliti na njegov račun: "Pogledajte kako se Joe Biden odšepao s MSNBC-a", napisao je jedan korisnik Twittera.

Watch Joe Biden hobble off MSNBC like a robot 🤣 pic.twitter.com/smkvSrE396

Na video je reagirao i američki republikanski političar Scott Walker, koji je na Twitteru podijelio video uz opis: "Bidenov mandat u jednom isječku."

The Biden Presidency in one clip. https://t.co/whJAMH9Va7