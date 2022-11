Najmanje jedna osoba je poginula, a 17 ljudi je ozlijeđeno nakon što je automobil prošao kroz trgovinu Apple u Hinghamu.

Nesvakidašnja nesreća dogodila se u ponedjeljak ujutro u Hinghamu. U izlog Appleovog dućana se zabio terenac i usmrtio jednog muškarca, a ozlijedio njih 17.

Službenici su rekli da je tamni SUV uletio kroz staklo oko 10:45 i udario više ljudi, uključujući nekoliko onih koji su bili priklješteni uza zid.

