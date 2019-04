Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nije preveliki optimist uoči današnjeg summita političkih vođa Zapadnog Balkana u Berlinu, a njegova ključna poruka ostaje da će Beograd dijalog s Prištinom nastaviti tek kad kosovske vlasti ukinu carinske pristojbe na robu iz Srbije, javili su u ponedjeljak beogradski elektronički mediji iz Berlina, prenoseći i ocjenu kosovskog predsjednika Hashima Thacija da u Berlinu "ne očekuje čudo".

Nakon današnjeg sastanka sa šeficom eurodiplomacije Federicom Mogherini Vučić je rekao srbijanskim medijima u Berlinu kako očekuje da na summitu budu razmijenjena stajališta o Kosovu, te da očekuje ozbiljan razgovor.

"Očekujem da razgovaramo na ozbiljan i odgovoran način. Mnogo toga bih mogao reći, ali to ću sačuvati za večeras, ne želim da pravimo politički cirkus", rekao je Vučić.

On je, kako prenosi Radio-televizija Srbije, ocijenio kako "ljudi traže neku vrstu senzacije, ekskluziviteta da bi se napravio sukob".

"Mi ne želimo sukob, nego čuvanje stabilnosti, dugoročni i trajni mir i početak rješavanja onih problema koji koče sve to", naglasio je Vučić nakon sastanka Mogherini.

On je ponovio svoje ranije stajalište da se do rješenja za Kosovo mora doći kompromisom te da je Srbija protiv prekrajanja granica.

"Ako nitko neće kompromis i misli da će doći do rješenja tako što će pritisnuti Srbiju - taj film nećete gledati", poručio je Vučić, istaknuvši kako njegova očekivanja "ipak nisu prevelika".

"Možda je i bolje tako, možda bude dobro", ocijenio je Vučić.

Također je ponovio da će razgovori Beograda i Prištine biti nastavljeni tek kad kosovske vlasti ukinu carinske pristojbe na robu iz Srbije i BiH.

Vučić je istaknuo kako će se, što god da se dogodi na današnjim razgovorima u Berlinu, "s Albancima morati razgovarati".

"Svaki problem se mora rješavati razgovorom, nema načina za rješavanje problema osim razgovorom", naglasio je Vučić.

Svađa s albanskim novinarima

Vučić se posebno posvetio albanskim novinarima i ušao u polemiku s njima oko stajališta BiH o granicama Srbije i Kosova.

"Jeste li čuli, vi Albanci, Zvizdić se zalaže za očuvanje Kosova u Srbiji? To je važno da znate, da se za to ne zalažem samo ja", poručio je Vučić albanskim novinarima.

"Nije tako", uzvratio je jedan od prisutnih albanskih novinara, no Vučić mu je odmah odgovorio.

"A, nije to? Znači, Zvizdić ustvari misli da se Srbiji trebaju prekrojiti granice, a BiH ne", rekao je Vučić.

"Ne", kratko mu je odgovorio albanski novinar.

"A što me onda ispravljate, ako niste to rekli. Mogao je misliti na jedne granice ili je Kosovo dio Srbije, pa nema prekrojavanja granice, a koliko ja razumijem to je službena pozicija BiH. Znači, hvala Zvizdiću što poštuje granice Srbije. No ako je mislio da nema prekrojavanja granica i da je Kosovo nezavisna država, čudan mu je princip, da je moguće prekrojavanje granica Srbije, a da nema prekrojavanja drugih granica", rekao je Vučić.

Onda je prešao na druge teme s albanskim novinarima.

"Svi bre s Kosova govorite srpski, alal vera. Jedino ja nisam naučio albanski", rekao je predsjednik Srbije, a na opasku novinara da "ima vremena" za to, nije ostao dužan.

"Ima vremena. Ako ti misliš da je to loše, ja ne mislim da je to loše, meni je žao što ne znam albanski. Lakše bih vas uvjerio da povučete poreze, da razumijete što je dobro za vas i za sve druge", rekao je Vučić.

Thaci ne očekuje čuda u Berlinu

Kosovski predsjednik Hashim Thaci poručio je uoči razgovora u Berlinu da se nikakav dijalog, pregovori niti sporazum ne mogu ostvariti bez Sjedinjenih Država i ocijenio da Eurospka unija "u tom procesu nije jedinstvena". Thaci je odbacio je očekivanja da bi berlinski sastanak mogao donijeti rješenje rekavši: "Neću očekivati čudo", a ključnim drži da Srbija prizna Kosovo kao neovisnu državu. (B.V./Hina)