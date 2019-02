Više je ljudi ozlijeđeno, a najmanje je jedna osoba poginula u pucnjavi na granici Venezuele i Brazila, nakon što su Madurovi vojnici otvorili vatru na civile.

Venezuelski predsjednik Nicolas Maduro naredio je u četvrtak zatvaranje kopnene granice s Brazilom, nakon prepirke vezane za stranu humanitarnu pomoć koja je u tu zemlju trebala stići preko Brazila.

U petak rano ujutro, navode pojedini mediji, Madurovi vojnici otvorili su vatru na civile koji su pokušavali ostaviti dio granice otvorenom kako bi tim putem stigla međunarodna pomoć, piše Daily Beast.

U pucnjavi je, kako prenosi BBC najmanje jedna osoba poginula.

Maduro ne dopušta da u zemlju uđe pomoći, jer tvrdi da Venezuela nije u krizi. Oporbeni čelnik Juan Guaido namjerava s konvojem vozila iz Kolumbije donijeti humanitarnu pomoć koja je spremna u skladištima. Iako su ga jučer nakratko zaustavili vojnici, uspio je proći. Guaido tvrdi da se 600 tisuća volontera prijavilo da će dijeliti pomoć kada stigne.

Sukob Bransona i Watersa

Usred političke krize u Venezueli izbio je sukob između milijardera Richarda Bransona i suosnuvača Pink Floyda, Rogera Watersa. Jer prvi je organizirao veliki humanitarni koncert Venezuela Aid Live.

''Danas, nadam se, uz pomoć ovog koncerta možemo početi dopremati namirnice u Venezuelu da ljudi više ne bi patili toliko'', rekao je Richard Branson, britanski poduzetnik.

No, politički vrlo aktivni suosnivač grupe Pink Floyd Roger Waters tvrdi da je koncert isključivo Bransonova samopromocija: ''To nema veze s potrebama naroda Venezuele, to nema veze s demokracijom, to nema veze sa slobodom i to nema veze s pomoći''.

Koncert se održava u kolumbijskoj Cucuti, odmah uz granicu s Venezuelom.

Maduro je spreman blokirati prolaze prema Kolumbiji

Kako bi spriječio dopremanje humanitarne pomoći, predsjednik Nicolas Maduro potpuno je zatvorio jedini granični prijelaz između Venezuele i Brazila. Ostatak te granice proteže se kroz nepristupačnu prašumu. Maduro je spreman blokirati i četiri glavna prolaza prema Kolumbiji.

''Nadajmo se da predsjednik Kolumbije, Ivan Duque, neće slijediti naredbe Donalda Trumpa i tražiti nasilje na granici. Držim odgovornim gospodina Ivana Duquea za bilo kakvo nasilje koje se može dogoditi na granici između Cucute i Venezuele. Između Kolumbije i Venezuele'', rekao je Maduro.