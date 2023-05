Voda u glavnom venecijanskom Canalu Grande, blizu mosta Rialto u nedjelju je postala fluorescentno zelena i vlasti rade na otkrivanju uzroka te neobične pojave za koju su možda odgovorni zeleni aktivisti.

Regionalna agencija za zaštitu okoliša uzela je uzorke vode i radi na identificiranju tvari koja je promijenila boju, objavila je agencija na Twitteru.

Canal Grande pozelenio (Foto: Afp)

Venecijanski prefekt sazvao je hitan sastanak policijskih snaga kako bi otkrili što se dogodilo i predložili moguće protumjere, izvijestila je novinska agencija Ansa.

Incident podsjeća na nedavna događanja u Italiji kada su skupine za zaštitu okoliša bojile spomenike. U posljednjem takvom incidentu, aktivisti su biljnim ugljenom zatamnili vodu rimske fontane Trevi u znak protesta protiv fosilnih goriva.

Za razliku od prethodnih slučajeva, nijedna aktivistička skupina nije preuzela odgovornost za događaj u Veneciji.

The water in the Grand Canal in Venice has turned bright green.



Has grown significantly. pic.twitter.com/N7js56Vmiy