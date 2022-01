U velikom požaru u stambenoj zgradi u Bronxu u New Yorku poginulo je najmanje 19 osoba.

Najmanje 19 osoba je poginulo, među njima devetero djece, a više od 60 je ozlijeđeno u velikom požaru stambenog bloka u Bronxu. Gradonačelnik New Yorka Eric Adams potvrdio je broj preminulih.

Novi gradonačelnik New Yorka, bivši policajac, crnac koji je preuzeo dužnost 1. siječnja, istaknuo je da je "to prava tragedija, ne samo za Bronx i za grad".

"60 ozlijeđenih prevezeno je u bolnice, a 13 osoba je u kritičnom stanju", kazao je Stefan Ringel, viši savjetnik gradonačelnika.

#NewYork#FDNY firefighters are currently battling a 5 alarm fire in the Bronx, reports say that 15 civilians are injured –⛑️⛑️ CPR in progress on numerus people including children. pic.twitter.com/87jQmm5NtW