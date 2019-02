Veliki požar izbio je u zgradi u starom dijelu bangladeške prijestolnice Dake u kojem je poginulo 78 osoba. Vatra se razbuktala s noći sa srijede na četvrtak, u stambenoj zgradi u kojoj su se nalazile lako zapaljive kemikalije. Požar je ubrzo zahvatio i okolne zgrade.

Kako je javio BBC, među žrtvama su i uzvanici na jednom vjenčanju, slučajni prolaznici na cesti, gosti restorana, mještani.

Požar se razbuktao zbog skladišta zapaljivih kemikalije koje se nalazilo u prizemlju, a nakon što je požar izbio vatrogasci su se pet sati mučili da bi obuzdali požar.

Propisi o sigurnosti zgrada se rijetko poštuju u osiromašenom Bangladešu pa u nesrećama svake godine stradaju stotine ljudi. Nije još u potpunosti jasno kako je požar izbio u 23.40 sati prema lokalnom vremenu.

Huge fire kills dozens in old part of Bangladesh capital #Dhaka 56 people are dead after a fire engulfs multiple buildings My condolences for the families, who lost their lives in #Bangladesh. pic.twitter.com/jksM0xmukE