Još jučer u dijelovima savezne države Viktorije bilo je kasno za evakuaciju. Stanovnici nekoliko gradova su u klopci okruženi vatrom, strahuju za vlastite živote i nadu u spas traže uz vodu. Pojedina mjesta dostupna su samo s mora. Strahuje se i da je još troje ljudi izgubilo život, čime se broj žrtava penje na 12.

Šumski požari koji već tjednima haraju jugoistočnom Australijom u utorak su odnijeli još tri ljudska života, strahuju tamošnji vatrogasci.

"Nemamo podatke za troje ljudi u manjim mjestima na južnoj obali i velika je vjerojatnost da su poginuli u požarima", izjavio je povjerenik za ruralne vatrogasne postrojbe New South Walesa Shane Fitzsimmons. Strahuje se da su dvije osobe poginule u mjestu Cobargo, a još jedna u Belowri. Dosada je u požarima u Australiji u kojima je izgorjelo više od četiri milijuna hektara šuma potvrđena smrt devet osoba.

Nekoliko turističkih gradića na obali između Melburnea i Sydneyja odsječeno je vatrom. Najopasnija linija požara sad se proteže preko dvije australske države New South Walesa i Viktorije i iznosi 500 kilometara. Golemi požari u tom području natjerale su tisuće ljudi da spas od vatre potraže na plažama.

This picture just in from family boarding boat in #Mallacoota #MallacootaFires approx time of photo 9:45am pic.twitter.com/WJEQScDp9f