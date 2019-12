Jedan vatrogasac je poginuo, a dvojica su ozlijeđena kad je snažan vjetar prevrnuo njihovo vozilo na jugu zemlje. Meteorolog Andrew Tupper iz Ureda za meteorologiju države Victoria upozorava na ekstremnu opasnost.

Australske vlasti poručile su stanovnicima nekih dijelova države Viktorije da ostanu u kućama jer je prekasno za evakuaciju dok požari bijesne kontitentom, a temperatura se u svim saveznim državama popela na više od 40 stupnjeva.

"Došlo je do predviđenih ekstremnih opasnosti od požara, snažnih vjetrova i vrlo visokih temperatura, u skladu s našim prognozama", rekao je meteorolog Andrew Tupper iz Ureda za meteorologiju države Victoria na konferenciji za novinare, prenosi CNN.

Da ti srce pukne: "Nikad nismo ovakvo što vidjeli. Dala sam joj vode iz svih naših boca, čak mi se i popela na bicikl..."

Australski premijer ispričao se zbog odlaska na odmor na Havaje dok zemljom haraju požari

Novi požari nastaju svakog dana, a onaj koji je buknuo u nedjelju blizu Mallacoote u četiri sata se proširio za 24 kilometra, a dim se uzdigao 14 kilometara u visinu. Iz oblaka dima sijevaju munje i požari dobivaju samostalne vremenske sustave, javljaju zabrinute autralske vlasti. Munje su u samo 24 sata izazvale 70 novih požara. Unutar požara razvijaju se zasebni vremenski uvjeti zbog enormnih vrućina i uvjeta koje izaziva golema vatra i oblak dima.

Vjetar prevrnuo vatrogasno vozilo, poginuo vatrogasac

Rekordne vrućine, suša, jaki vjetrovi i munje vjerojatno će uzrokovati još požara i pomoći postojećima da se prošire.

Photo just sent from my cousin of the beach at Lakes Entrance, it was too late to evacuate #vicfires #EastGippsland #gippsnews pic.twitter.com/JzHI9RtVxZ — Rachael Hocking (@Hocking_Rachael) December 30, 2019

Na jugu zemlje poginuo je vatrogasac, a dvojica su ozlijeđena kad je snažan vjetar prevrnuo njihovo vozilo.

Peticija protiv vatrometa zbog požara

Novogodišnji vatrometni spektakl u Sydneyu će se ipak održati, unatoč peticiji 260.000 potpisnika da se vatromet ne održi te da se taj novac preusmjeri u fond za borbu protiv šumskih požara koji haraju u okolici grada.

Sydney će potrošiti 6,5 milijuna australskih dolara (više od 4 milijuna eura) na vatromet koji se tradicionalno održava za Novu godinu. To je svota za koju potpisnici peticije na Change.org smatraju da bi je bilo bolje potrošiti na vatrogasce i poljoprivrednike pogođene teškom sušom.

"Vatrometni spektakl koji se svake godine održava u luci u Sydneyu mogao bi traumatizirati neke ljude jer je u zraku još dosta dima", piše u peticiji.

All roads out of Lakes Entrance are now closed by authorities, residents and tourists encouraged to stay indoors overnight and keep up to date with warnings as things change. Smoke is the heaviest it’s been all day at the moment - no wind. #gippsnews #vicfires pic.twitter.com/QXlrF1LjK5 — Tyson Whelan (@tyson_whelan) December 30, 2019

Najveći grad u Australiji, s 5,2 milijuna stanovnika, zagušen je toksičnim dimom od požara koji već tjednima gore sjeverno, južno i zapadno od tog velegrada. Neki su stigli na 130 kilometara od Sydneya.

Najmanje tri milijuna hektara zemljišta, što je jednako površini Belgije, uništeno je u požarima u Australiji koji su buknuli još u rujnu i u kojima je poginulo osam ljudi.

Gradske vlasti su priopćile da cijene "zabrinutost" potpisnika peticije, ali da odgoda vatrometa ne bi pomogla pogođenim zajednicama.

U priopćenju se objašnjava da su pripreme za novogodišnji spektakl počele prije 15 mjeseci te da je najveći dio budžeta, uglavnom namijenjen za osiguranje i čišćenje grada nakon proslave, već potrošen.

Posebice se ističe da bi odgoda tog događaja "teško naštetila gospodarstvu Sydneya" s obzirom na tisuće domaćih i stranih turista koji su rezervirali letove, hotele i restorane za proslavu Nove godine.

"Općinske vlasti su izdvojile 620.000 dolara (387.000 eura) za borbu protiv šumskih požara i saniranje posljedica suše. Također će sudjelovati u promidžbi fonda Crvenog križa za pomoć unesrećenima prilikom televizijskog prijenosa vatrometa koji prati milijarda ljudi diljem svijeta", stoji u priopćenju.

Volonteri pokušavaju spasiti divlje životinje

Oposumka opečena u požarima u australskim Modrim planinama pije vodu iz zdjelice dok je spasilac nježno drži ogrnutu u ručnik, a drugi spasilac klokana s povojima na stopalu ljulja kao bebu.

Dok se Australija bori s požarima koji su opustošili preko 4 milijuna hektara površine u pet država, volonteri pokušavaju spasiti divlje životinje.

A firefighter and a koala watch their forest burn. Communities for Future Summit - Our Response to Climate Emergency: https://t.co/JB6wPRqMw2



Photo: Eden Hills Country Fire Service, Australia, December 23, 2019#AustralianFires #koala #AUSTRALIANBUSHFIRES #AustraliaBurns pic.twitter.com/kQVhTTkrxx — Global Ecovillage Network (@GEN_Ecovillages) December 23, 2019

Australske šume dom su raznolikoj fauni, uključujući klokane, koale, oposume, vombate i ješce.

Strahuje se da je u požarima nestalo 30 posto jedne vrste koale na sjeveroistočnoj obali, njih između 4.500 i 8.400.

Vlasti nemaju preciznu brojku o uginulim životinjama, ali stručnjaci navode da je vjerojatno riječ o milijunima.

Tracy Burgess, volonterka iz organizacije WIRES, kaže da je vrlo zabrinjavajuće što spasioci nisu pronašli onoliko životinja koliko su očekivali.

Recently we saved this fella from drowning at our ski club. He swam over to us and jumped on board. We backed him over closer the bank and off he went like @Mattmitcham #australia #koala #waterski #slalom #nature #nautiqueboats pic.twitter.com/TtFIspe4Ad — Jed (@jkl196) December 28, 2019

WIRES se zbog ograničenih sredstava iz vlade uvelike oslanja na javne donacije i dobru volju volontera koji se brinu za životinje u svojim vlastitim domovima.

WIRES i druge organizacije za zaštitu životinja inače savjetuju ljudima da ne hrane divlje životinje, ali su ih požari natjerali da ih potaknu da osiguraju potrebnu hranu i vodu.

Na fotografijama i videosnimkama na društvenim mrežama posljednjih tjedana snimljene su dehidrirane životinje kako pužu prema dvorišnim bazenima i vrtnim ptičjim kupkama. (M.R./Hina)