Ruski predsjednik Vladimir Putin drži svoju tradicionalnu konferenciju na kraju godine za domaće i strane novinare, na kojoj je potvrdio i svoju kandidaturu na nadolazećim predsjedničkim izborima u Rusiji.

O radu ruske vlade, Putin kaže da rade dobro, ali da je prerano sad govoriti o ustrojstvu buduće ruske vlade. Potvrdio je i svoju kandidaturu za novi predsjednički mandat u 2018. godini.

"Ljudi poput Navaljnog mogu destabilizirati zemlju"

Novinare je zanimalo što Putin ima za reći o oporbenom aktivistu Alekseju Navaljnom. "Takvi ljudi mogu destabilizirati zemlju", odgovorio je Putin, no dodao je da se ruske vlasti nikog ne boje.

O odnosu s Trumpom

Putin je otkrio i kakav odnos ima s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. "Kad razogvaramo, obraćamo se jedan drugom imenom", kaže Putin.

"Takvi odnosi bi trebali biti između osoba puput nas", ističe ruski predsjednik.

Dotaknuo se i poslovanja Rosnjefta u iračkom Kurdistanu te rekao da je to dobro i za Rusiju i za Kurdistan.

Izrazio je žaljenje što SAD i Rusija nisu surađivale po pitanju Afganistana. "Vidimo da se rizici u toj zemlji povećavaju", rekao je Putin i dodao da afganistanska vlada treba međunarodnu podršku.

"Mi možemo pružiti tu podršku", poručio je ruski predsjednik.

"Posjet Siriji bio je moguć zbog poraza terorista"

Ruski predsjednik odgovarao je na pitanja i o Siriji te napomenuo da Rusija i Sirija neće same moći riješiti pitanje izbjeglica iz Sirije te da se to pitanje mora riješiti. "Za to su potrebni međunarodni napori", istaknuo je.

Podsjetimo, Putin je nedavno i posjetio Siriju, kako bi najavio povlačenje većeg dijela ruske vojske iz te zemlje.

"Posjet Siriji bio je moguć zbog poraza terorista", pojasnio je ruski predsjednik.

"Glavna prepreka rješenju problema terorizma u Siriji jest nejednakost u čitavoj regiji. Putin je rekao i da SAD ignoriraju ruske informacije o prelasku sirijskih terorista u Irak.

O suradnji s Kinom

Na pitanja o vanjskoj politici i suradnji s Kinom, Putin kaže da će Rusija i Kina i dalje ostati strateški partneri, bez obzira na izborne rezultate u 2018. godini. "Jače veze između Rusije i Kine dobre su za sve", poručuje.

"Rusija će nastaviti davati podršku kineskom sudjelovanju u ruskim projektima", istaknuo je. Dodao je kako je i sjevernomorska ruta od obostrane koristi za obje zemlje.

"Poljska bi trebala okrenuti novu stranicu i odrasti"

Odgovarao je i na pitanje o tragičnoj pogibiji bivšeg poljskog predsjednika iz 2010. godine te zaključio da bi Poljska trebala provesti istragu oko toga. napomenuo je da eksplozije na zrakoplčovu koji se srušio nije bilo.

"Tragedijama se ne bi trebalo politički manipulirati", istaknuo je Putin.

Ruski je predsjednik naglasio da su rusko-poljske veze važnije od unutarnjih političkih prepucavanja. Tvrdnje od strane Poljske da je iza te avionske nesreće ruska urota, nazvao je "besmislicom".

"Poljska je osjetila posljedice nakon pridruživanja uvođenja sankcija Rusiji. Oni bi trebali okrenuti novu stranicu, trebali bi odrasti", rekao je Putin.

O krizi u Ukrajini

Ruski predsjednik odgovarao je na pitanja o Ukrajini te istaknuo da ne postoji istinska želja od strane Ukrajine za implementacijom sporazuma iz Minska. Putin je rekao i da Rusija nikad nije dala prigovore na američko sudjelovanje u naporima za rezrješenjem krize u Ukrajini.

Ponovio je da na istoku Ukrajine nema ruskih vojnika te naglasio da ukrajinski nacionalisti slobodno provode pokolj po istoku te zemlje.

Putin poručuje Kijevu da poradi na dogovoru s pobunjenicima na istoku Ukrajine. "Kijev izbjegava taj proces. Kijev isto tako odugovlači i s razmjenom zarobljenika", ističe ruski predsjednik.

Rekao je i da on smatra kako su Rusi i Ukrajinci jedan narod te dodao da je u redu da Ukrajina ima svoju neovisnu državu.

"Napad na Sj. Koreju imao bi katastrofalne posljedice"

Putin je odgovarao i na pitanja o Sjevernoj Koreji te poručio da SAD tretiraju Rusiju jednako kao Sjevernu Koreju i Iran.

"Mi želimo konstruktivnu suradnju na pitanjima međunarodne sigurnosti. Ne priznajemo status Sjeverne Koreje kao nuklearne sile", istaknuo je ruski predsjednik.

"Ono što se događa oko Sjeverne Koreje je kontraproduktivno. SAD je isprovocirao Sjevernu Koreju na kršenje sporazuma", dodaje Putin.

"Sve strane u krizi vezanoj za Sjevernu Koreju trebale bi se smiriti", naglašava.

Ruski predsjednik smatra da je nemoguće da SAD pronađe sve relevantne vojne mete za eventualni zračni udar u Sjevernoj Koreji. "Posljedice udara na Sjevernu Koreju imale bi katastrofalne posljedice. Nadam se da će prevladati zdrav razum po tom pitanju", rekao je Putin te dodao kako se nada i da će u budućnosti raditi zajedno s SAD-om na rješavanju pitanja Sjeverne Koreje.

Oko Trumpa i njegove suradnje s Rusima tijekom predizborne kampanje

Na pitanje američkog novinara o povezanosti predizborne kampanje aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa s ruskom vladom, Putin odgovara da su to priče koje su izmislili Trupovi protivnici u SAD-u. "Ljudi koji su izmislili te priče zapravo štete SAD-u", dodaje Putin.

Naglašava i kako su kontakti s veleposlanicima normalna praksa.

Putin je podsjetio na to da je udio ruskih medija u SAD-u minijaturan u usporedbi s utjecajem američkih medija na globalnoj razini.

Trumpova administracija napravila značajne pomake, ali ne i s Rusijom

Ruski predsjednik rekao je da se vide značajni pomaci koje je donijela Trumpova administracija.

Putin poručuje da bi se Rusija i SAD trebale prestati boriti poput životinja. Naglašava kako postoje brojne stvari koje mogu ujediniti Rusiju i SAD te da dijele zajedničke globalne izazove, poput terorizma.

Putin zaključuje da će se u konačnici veze između Rusije i SAD-a normalizirati. U tom smislu je rekao da je očito kako Trump ne može poboljšati odnose SAD-a s Rusijom zbog određenih restrikcija.

Američkim biračima Putin poručuje da sude Trumpu na osnovi njegovih poteza. "Nije na meni da procjenjujem Trumpov rad", kaže Putin.

O vojnom proračunu Rusije i naoružanju

Upozorio je da SAD troši više sredstava na vojsku od Rusije te uvjerava da povećano izdvajanje za vojsku neće ugroziti ukupan ruski proračun. Rusija namjerava u 2018. godini izdvojiti gotovo 40,5 milijardi eura za vojsku.

Putin je istaknuo da se Rusija neće uvlačiti u novu utrku u naoružanju. Dodao je da Rusija neće izaći iz sporazuma o nuklearnom razoružanju te da je SAD, s druge strane, to već de facto učinio.

Ruski je predsjednik novinarima na upit potvrdio da će se kandidirati za novi predsjednički mandat u 2018. godini, odnosno na nadolazećim ruskim predsjedničkim izborima. Izrazio je i nadu u potporu i iz redova drugih političkih stranaka.

Poručio je da bi oporba trebala ponuditi ruskom narodu nešto u što će vjerovati te pravu političku agendu.

Na pitanje novinara zašto nema političke opozicije u Rusiji, Putin nije odgovorio, već je govorio o političkom i ekonomskom napretku u Rusiji. Izrazio je i sumnje u prijedloge koji dolaze od strane oporbe u Rusiji.

Naglasio je kako bi politički sustav u Rusiji trebao biti natjecateljski nastrojen te istaknuo kako su glavna pitanja od važnosti za Rusiju razvoj infrastrukture, obrazovanje i zdravstvena skrb.