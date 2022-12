U požaru koji je izbio u petak u neregistriranom domu za starije osobe u sibirskom gradu Kemerovu poginulo je najmanje 20 ljudi.

Prema riječima dužnosnika za zaštitu od požara, cijeli drugi kat zgrade u kojoj živi 20 stanara je uništen. U neregistriranom domu za starije osobe u sibirskom gradu Kemerovu poginulo je najmanje 20 ljudi.

Požar je stavljen pod kontrolu, piše TASS. Prema prvim izvješćima, uzrok požara bi mogao biti bojler. Pokrenut je kazneni postupak po članku o uzroku smrti iz nehaja.

Prema prvim informacijama iz lokalnih medija, broj poginulih je bio 11, no on je tijekom nekoliko sati narastao.

