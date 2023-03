Šesnaestogodišnjak je upucao svoju majku i ubio dva policajca prije nego što je sebi oduzeo život. O tragediji se oglasio i kanadski premijer Justin Trudeau.

Policijski dužnosnik i viši vladin dužnosnik rekli su da je muškarac pucao i ranio svoju majku rano u četvrtak u stanu u Edmontonu. Dva patrolna policajca upucana su i ubijena po dolasku na mjesto događaja oko 12:47.

Jedan od ubijenih policajaca, Brett Ryan (30) bio je i dugogodišnji hokejaški sudac lige mladih. Njegova supruga i on očekuju dijete.

Bio je bolničar prije nego li je postao policajac. Drugi ubijeni policajac, Travis Jordan (35) poznat je po svojoj dobroti. Jessica Shmigelsky rekla je da se vozila na posao nakon obilnog proljetnog snijega 2020. i da ju je policajac zaustavio jer njezin brisač nije radio. Umjesto da joj da kaznu, on joj je počistio auto, piše The Guardian.

Every day, police officers put themselves in harm’s way to keep people safe. The news that two @EdmontonPolice officers have been killed in the line of duty reminds us of that reality. I’m sending my condolences to the officers’ loved ones and colleagues – we’re here for you.