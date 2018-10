Velik je skok u uvozu soju na područje EU iz SAD-a. U posljednjih nekoliko tjedana uvoz te žitarice je porastao za čak 133 posto.

Europska komisija objavila je podatak o drastičnom povećanju uvoza soje iz SAD-a na područje Europske unije – za čak 133%. S obzirom na dogovor između američkog predsjednika Donalda Trumpa i predsjednika Europske komisije Jean-Clauda Junckera u srpnju kojim su donekle pauzirali trgovinski rat između te dvije ekonomske sile, povećanje uvoza soje bila je svojevrsna obveza koju EU sada ispunjava.

No, unatoč tom drastičnom povećanju, gotovo sva uvezena soja iz SAD-a prodat će se kao stočna hrana. Europska unija godišnje uvozi 14 milijuna tona soje.

Valja napomenuti da postoje određeni standardi koje je donijela Unija, naročito po pitanju hrane. Stoga ne bi trebalo biti upitno je li soja namijenjena za stoku čije meso kasnije konzumiraju građani, ima loš utjecaj na ljudsko zdravlje. Mišljenje Europske agencije za hranu iz 2007. je da zbog brze razgradnje gena i proteina prisutnih u hrani u kratke DNA fragmente i peptide u probavnom sustavu životinja, nema dokazivih rekombinantnih DNA fragmenata u tkivima, tekućinama i u mesnim proizvodima peradi, stoke, svinjetine.

''Proizvodi koji su uvezeni za ljudsku ili životinju konzumaciju moraju odgovarati pravilima i standardima Europske unije'', napomenuo je u odgovoru za DNEVNIK.hr Daniel Rosario iz odjela za trgovinu i poljoprivredu Europske komisije.

A na upit zašto se, osim dogovora na koji je EU obvezala, toliko drastično povećao uvoz soje iz SAD-a, Rosario odgovara: ''Trenutačno stanje na tržištu je takvo da su američke cijene najkonkurentnije. Cijena im je pala za 23 % od početka lipnja. Stoga su vrlo atraktivne za europske uvoznike i korisnike''.

Američka soja za europske životinje

SAD je od nedavno glavni dobavljač soje u Europi. Dogovoreno je tako na sastanku Juncker - Trump u Washingtonu 25. srpnja. Tako je uvoz američke soje na europsko područje porastao s 25 na 52 %, odnosno gledajući za isto razdoblje lani iz SAD-a smo uvezli 133% više soje.

''Posljednje brojke govore da ispunjavamo obvezu koju su donijeli predsjednik Juncker i Trump o povećanju trgovine, posebno kada je riječ o soji. Ovo odražava našu dugogodišnju trgovinsku vezu i potencijal za postizanje mnogo više tako što radimo zajedno na izgradnji odnosa'', rekao je povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan.

Podaci pokazuju da je u stalnom porastu povećanje uvoza američke soje u Europsku uniju. U usporedbi s 12 tjedana od srpnja do sredine rujna 2017., uvoz soje iz SAD-a u EU za to razdoblje ove godine, povećan je za 133%, odnosno na 1.473.749 tona u tom razdoblju. Udio soje koju uvozimo sada iznosi 52% iz SAD-a, 40% iz Brazila, 2,3% iz Kanade, 2,3% iz Paragvaja i 1,7% iz Urugvaja.

GMO proizvodi s liste za uvoz u EU jednako sigurni

SAD se često u proizvodnji hrane oslanja na GMO, a to vrijedi i za soju. Iz Hrvatske agencije za hranu, naglašavaju da bez obzira na potencijalnu GMO proizvodnju, EU ima listu GMO proizvoda kojima dopuštaju uvoz: ''U EU se smiju uvoziti samo prethodno odobreni GM proizvodi, kao hrana, sastojci hrane ili hrana za životinje. Trenutno je za uvoz registrirano 19 različitih vrsta GM soje na teritoriju EU koji se smiju koristiti samo kao hrana, sastojci hrane ili hrana za životinje.''

Međutim, napominju da su prema dosadašnjim dostupnim znanstvenim činjenicama takvi proizvodi jednako sigurni kao i oni dobiveni od životinja hranjenih konvencionalnom hranom.

''Potrebno je naglasiti kako je EU u pogledu GMO-a odabrala pristup predostrožnosti, uvođenjem odobrenja prije stavljanja na tržište za svaki GMO koji se stavlja na tržište i obavezom praćenja stanja nakon stavljanja na tržište svakog odobrenog GMO-a. Takvim se pristupom osigurava visoka razina zaštite zdravlja ljudi i životinja te okoliša. Kako bi to bilo moguće, putem brojnih zakonskih odrednica uspostavljen je cjeloviti sustav mehanizama za proces razmatranja i odobravanja GMO-a, kao i kontrole uvođenja GMO-a u okoliš. Zakonodavstvom o GMO-ima utvrđuju se posebni postupci za procjenu i odobravanje GMO-a koji su vremenski ograničeni i transparentni. Treba naglasiti da se za svaki GMO posebno provodi procjena rizika i to na temelju vrlo strogih, usklađenih kriterija zasnovanih na dostupnim znanstvenim činjenicama. Procjena rizika provodi se u svrhu procjene utjecaja potencijalnih nepovoljnih učinaka na zdravlje, ljudi, životinja ili okoliša te se na taj način osigurava da se GMO testiraju puno prije nego dospiju do potrošača ili u okoliš'', stoji u odgovoru Agencije na upit portala DNEVNIK.hr o sigurnosti proizvoda koje uvozimo.

Europska soja nije konkurentna američkoj

Drastično povećanje soje iza SAD-a, za DNEVNIK-hr komentirala je i Željka Rački-Kristić, urednica hrvatskog izdanja izdanja Agroklub portala.

''EU farmeri rado siju soju, međutim bez obzira na potpore, nisu konkurentni američkim (sjevernim ili južnim) proizvođačima koji su bazirani na GMO soji. U EU je ona u konvencionalnoj proizvodnji, ali se uvozi kao GMO stočna hrana, a sve u suglasju s EU politikama. Proizvođači mesa i druga industrija je traže, ali je nema dovoljno pa je uvozimo. EU farmeri to doživljavaju krajnje licemjernom politikom jer smijemo uvoziti GMO, a ne smijemo ga proizvoditi'', ističe Rački-Kristić.

Dodaje da američki farmer ima samo jedan tretman soje i to glifosatom, dok EU farmeri i nekoliko prskanja godišnje što značajno poskupljuje proizvodnju.

''Zadnjim trgovinskim prevratima Trumpove administracije između EU i SAD ona je mudro iskorištena kao sredstvo pregovora, jer je svakako uvozimo. Pozdravljena je kao dobra odluka, jer se prije više uvozila iz Južne Aamerike (Brazil, Argentina ...), a sada iz SAD-a. Junker je koristi u tim pregovorima s Trumpom za spas izvoza EU industrije na tržište SAD-a'', zaključuje Željka Rački-Kristić.