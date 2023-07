VIDEO U tijeku je velika akcija spašavanja: Urušio se most u Grčkoj, ima poginulih i zarobljenih

Za vrijeme radova u Patrasu na zapadu Grčke, urušio se most. Poginula je jedna osoba. Vlasti su dodale i da je jedna osoba ozlijeđena. Ranije je rečeno da u ruševinama ima zarobljenih ljudi, ali se ne zna broj.

Pročitajte i ovo grad je poluprazan Debakl sezone u jadranskom turističkom središtu: "Točno je da smo digli cijene, ali..."

Televizija ERT objavila je da je pet osoba teško ozlijeđeno, ali te informacije zasad vlasti nisu potvrdile. U tijeku je velika akcija spašavanja.

#BREAKING #Greece JUST IN: Part of the bridge at the entrance to the Greek city of Patras collapsed today, and reports indicate that at least one person died, two are missing, and five were injured and taken to the hospital. pic.twitter.com/AK2RVfdUvy