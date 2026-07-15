VIDEO Širi se snimka morskog psa u Jadranu: "To je velika bijela". Oglasio se stručnjak

Društvenim mrežama proširila se snimka iz Crne Gore na kojoj se navodno vidi velika bijela psina. Kako se navodi u grupi Zavazda Konavle, video je snimljen na udaljenosti od dvije nautičke milje od samog ulaza u Boku kotorsku.

Ipak, panike nema jer stručnjaci smiruju situaciju. Prema mišljenju Ilije Ćetkovića iz Instituta za biologiju mora Crne Gore, na snimci najvjerojatnije nije riječ o velikoj bijeloj psini, već o mako morskom psu, piše Dulist.

"To nije iznenađujuće jer se gotovo tijekom svake od proteklih godina ulovi ili snimi u ovom dijelu Jadrana", pojasnio je Ćetković ispod objave, potvrđujući da je prisutnost ove vrste u jadranskim vodama zapravo uobičajena pojava.