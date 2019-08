Policija u Šapcu uhitila je 20-godišnjeg Bogdana Gajića. Osumnjičen je da je u obiteljskoj kući ubio svog četiri godine starijeg brata Ignjata, a potom tijelo pokušao zakopati u čemu ga je igrom slučaja otkrila policija.

Sasvim je slučajno otkriven zločin koji je u utorak potresao Srbiju. Naime, oko 3:30, policija je tijekom redovne ophodnje na ulici primijetila sumnjivog mladića za kojeg srpski mediji pišu da je u rodbinskim vezama s jednim od najpoznatijih srpskih slikara 20. stoljeća, Milićem od Mačve.

''Policija je bila u redovnoj ophodnji kada su usred noći u Ulici oslobođenja primijetili mladića kako gura ručna kolica, što je u to doba bilo više nego neuobičajeno. Prišli su mladiću i zaustavili ga. Šokiralo ih je to što su u njegovim rukama vidjeli i motiku i lopatu. Tko još u pola noći šeta s vrtnim alatom? Pitali su ga što prevozi, a on se počeo izmotavati s odgovorom. Odlučili su pregledati kolica i na svoje zaprepaštenje pronašli leš. I to upakiran u najlon, pa u plahtu'', rekao je neimenovani sugovornik upoznat s istragom za Blic.

Tada se klupko zločina počelo odmotavati. Ubrzo je utvrđeno da mladić prevozi tijelo brata Ignjata. Na glavi žrtve su uočene rane, kao i po tijelu, što je ukazalo da je njegova smrt bila nasilna.

Istražitelji vjeruju da je osumnjičeni Bogdan, nakon što je bratu, u krevetu, zadao smrtonosne udarce, odlučio njegovo tijelo zakopati u šumici, na kraju njihove ulice, u blizini obiteljskog doma, te da je pod okriljem mraka krenuo zataškati zločin. Navodno je u obližnjem šumarku otkrivena i jedna rupa. Još nije potvrđeno da je nju iskopao osumnjičeni Bogdan, i da je vrtni pribor nosio sa sobom da bi je produbio te u nju položio bratov leš, a time i prikrio ubojstvo.

Kako prenose beogradski mediji, braća su se posvađala tijekom noći, u obiteljskoj kući, a pretpostavlja se da su motiv sukoba narušeni obiteljski odnosi. Jedan je susjed rekao kako je Ignjat koristio narkotike, što je često bilo uzrok sukoba.

Stakla na prozorima kuće su polupana, što upućuje na to da se ondje odvila i tučnjava.

Osumnjičeni ubojica obiteljski je povezan s poznatim slikarom Milićem od Mačve. Naime, kako piše Kurir, Bogdan i Ignjat su stariji sinovi uglednog šabačkog profesora, slikara Petra Gajića. Obitelj Gajić poznata je u Šapcu, a navodno su u rodbinskim vezama s velikim srpskim slikarom Milićem od Mačve.