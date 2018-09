Talijanski bi političari trebali izbjegavati "agresivni" jezik koji bi mogao raspiriti rasizam, poručio je u petak Filippo Grandi, visoki povjerenik Ujedinjenih naroda za izbjeglice (UNHCR).

"Pozvao sam sve da pomno razmišljaju o jeziku politike koji otvara prostor za zlostavljanja i nasilje, čak s rasističkim prizvucima", rekao je Filippo Grandi nakon sastanka s talijanskom vladom.

Žaleći zbog "jezika politike koji je postao jako agresivan", Grandi je u Rimu na konferenciji za novinare pozvao "političare na svim razinama da zaista ublaže svoj jezik".

"Takav neprikriveni jezik otvara prostor za prijeteće tendencije koje postoje u svim društvima, a rasizam je jedna od njih", rekao je Grandi. "Ne smije se otvarati prostor za rasizam", napomenuo je.

Šef UNHCR-a nikoga nije imenovao, iako je talijanski ministar i potpredsjednik vlade Matteo Salvini, jedan od ljudi s kojima se susreo, poznat po oštrom jeziku kada su u pitanju migracije.

Mnoge migrante smatra lažnim izbjeglicama, piše na Twitteru o zločinima koje su počinili stranci i tvrdi kako je Talijanima ugroženo blagostanje i poslovi zbog migranata.

Najavljujući kraj prihvaćanja migranata sa sjevera Afrike te masovne deportacije onih koji su došli nezakonito, Salvini je poručio tražiteljima azila kako je za njih "zabava završena".

Grandijev apel došao je nakon što je Visoka povjerenica Ujedinjenih naroda za ljudska prava Michelle Bachelet rekla u ponedjeljak da želi poslati misiju u Italiju kako bi provjerila "navodni oštri porast nasilnih i rasističkih činova protiv migranata, osoba afričkog podrijetla i Roma".

Talijanski ministar vanjskih poslova odbacio je Bacheletine tvrdnje kao "neprimjerene, neutemeljene i nepravedne", dok je Salvini zaprijetio uskratom talijanskog financiranja UN-a.

Salvini usporedio afričke imigrante s robovima

Talijanski potpredsjednik vlade i vođa krajne desnice Matteo Salvini usporedio je u četvrtak na europskoj konferenciji afričke imigrante s robovima, čime je izazvao ljutitu reakciju luksemburškog ministra vanjskih poslova Jeana Assselborna.

Salvini, čelnik stranke Liga, vodi bitku protiv imigracija od lipnja kada je koalicijska vlada preuzela vlast. Držao je govor na konferenciji o migracijama i sigurnosti zatvorenoj za novinare čiji je domaćin bila Austrija koja trenutno predsjeda Europskom unijom.

"Čuo sam kako netko tvrdi da trebamo imigracije jer populacija stari. Ja stvari vidim posve drukčije", rekao je Salvini u primjedbi koju je snimio i objavio na svom Facebook profilu.

"Građani me plaćaju da pomognem mladim ljudima osnovati obitelji s djecom kako su to činili prije nekoliko godina, a ne da odaberem najbolju afričku mladež koja bi zamijenila Europljane koji više nemaju djece. Možda u Luksemburgu postoji potreba za tim, no u Italiji moramo pomoći našoj djeci da imaju djecu, ne da imaju nove robove koji bi zamijenili djecu koju nemaju".

Luksemburški ministar vanjskih poslova i imigracija Jean Asselborn sjedio je udaljen nekoliko mjesta od Salvinija te je vidljivo bio sve ljući dok je Salvini govorio, dok ga napokon nije prekinuo na francuskom uzvikavši "Hajde, hajde, hajde!", sugerirajući kako je pretjerao.

"U Luksemburgu smo imali desetke talijanskih imigranata. Došli su kao migranti koji su radili u Luksemburgu kako bi u Italiji imali više novca za svoju djecu", rekao je na francuskom, zaključivši s uzvikom "Sranje!".

Asselborn se navodno referirao na desetljeće nakon Drugog svjetskog rata kada je nekoliko europskih zemalja primalo migrantske radnike kako bi zadovoljili potražnju za radnom snagom tijekom dugotrajnog ekonomskog buma.

Konferenciji su prisustvovali pojedini europski i afrički ministri unutarnjih poslova kao i dužnosnici EU. (Hina)