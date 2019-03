UN-ov visoki povjerenik za izbjeglice Filippo Grandi rekao je u subotu da je pozvao sirijsku vladu da njegovoj agenciji osigura pristup u sve dijelove ratom opustošene zemlje u koje se vraćaju izbjeglice.

"Jako je važno da na područjima povratka budu prisutne (...) organizacije poput moje", rekao je Filippo Grandi nakon trodnevnog posjeta Siriji.

Važno je da one "mogu pratiti povratak, imati pristup povratnicima i pomoći im da riješe neke svoje probleme", dodao je čelnik UN-ova Visokog povjereništva za izbjeglice (UNHCR).

Filippo Grandi je ovog tjedna posjetio sirijske pokrajine Homs i Hamu, u središtu, ali teže je bilo doći u predgrađa Damaska, istaknuo je.

"Bez te prisutnosti (HCR-a) nema povjerenja nužnog za povratak" izbjeglica, dodao je.

Više od 5,6 milijuna Sirijaca pobjeglo je od rata koji je izbio 2011. i sklonilo se u inozemstvo.

Mladići stariji od 18 godina boje se prisilnog novačenja u sirijsku vojsku. Nedostatak radnih mjesta i osnovnih usluga u domovini te nastavak borba na više bojišnica jesu razlog zašto se izbjeglice opiru povratku.

Sirijska vlada "pristala je dati šestomjesečno razdoblje poštede" mladima koji nisu izvršili svoju obaveznu službu. No "u nekim slučajevima, po našem mišljenju, to se nije poštovalo (...) i na to smo upozorili" vladu, istaknuo je Grandi. (Hina)