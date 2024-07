Susjedstvo zatresao umjeren potres: "Mislio da je avion, kad ono..."

Umjeren potres zatresao je u četvrtak poslije 14 sati susjednu Srbiju.

Prema preliminarnim podacima EMSC-a, magnituda potresa bila je 3,6 po Richteru. Epicentar podrhtavanja zabilježen je u središnjoj Srbiji, 19 kilometara jugozapadno od Smedereva i oko 40 jugoistočno od Beograda, na dubini od tek dva kilometra.

"Mislio sam da je avion probio zvučni zid, kad ono zemljotres", komentirao je jedan od korisnika aplikacije EMSC-a lociran u Smederevu, 19 kilometara od epicentra.

