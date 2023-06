Zelenski zahvalio zastupnicima u Saboru na izglasanoj deklaraciji: "Svijet se nikada neće pomiriti sa zločinima Kremlja"

Zastupnici u Saboru u srijedu su jednoglasno izglasali Deklaraciju o priznavanju Gladomora (Holodomora) 1932.-1933. godine genocidom nad ukrajinskim narodom. Glasanje o Deklaraciji pratio je sa saborske galerije veleposlanik Ukrajine u Hrvatskoj Vasilj Kirilič.

Deklaracijom Hrvatski sabor priznaje Holodomor kao zločin nad ukrajinskim narodom, zbog prisilno izazvane gladi koju je smišljeno i organizirano proveo komunistički staljinistički režim u Ukrajini u razdoblju 1932-1933. godine.

Predsjednik Sabora Gordan Jandroković podsjetio je da je danas također Dan Ustava Ukrajine čestitajući Ukrajincima taj praznik.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se zastupnicima na društvenim mrežama.

"Sabor Republike Hrvatske donio je Deklaraciju o priznavanju Holodomora 1932.-1933. genocidom nad ukrajinskim narodom. Zahvalan sam Republici Hrvatskoj na ovom povijesnom glasovanju. Svijet se nikada neće pomiriti sa zločinima Kremlja – ni prošlim ni sadašnjim", napisao je na Twitteru.

