U eksploziji koja je krajem prošlog mjeseca pogodila rusku vojnu bazu nadomak granice s Latvijom, uništena su njihova dva jurišna helikoptera.

Dva ruska jurišna helikoptera uništena su koncem listopada u zračnoj luci Veretye koja se nalazi blizu granice s Latvijom.

Vjeruje se da su ukrajinski komandosi podmetnuli eksplozive na ruske jurišne helikoptere, premda njihov državni vrh nije potvrdio uključenost u taj napad. Ako su ovi navodi točni, to bi značilo da ovaj akt sabotaže predstavlja prvi ukrajinski napad unutar ruskog teritorija, ako se izuzme privremeno anektirani Krim.

#Russia: A video surfaced allegedly showing the planting of explosive charges on a Russian Ka-52 helicopter by a saboteur on Veretye Air Base, Pskov Oblast - according to Russian media two helicopters there were damaged due to unknown explosions at 30th October. pic.twitter.com/Ks85KxgVNu