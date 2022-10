Stanovnici Kijeva koji su se od žestokih raketnih napada sklonili u podvožnjaku stanice metroa Nivki održavali su moral pjevanjem ukrajinskih pjesama.

Stanovnici glavnoga grada koji su se od žestokih napada sklonili u stanicu metroa strah su držali podalje pjevanjem ukrajinskih pjesama.

People singing Ukrainian songs as they hide in the underpass of the Nyvky metro station in Kyiv on the morning of Oct. 10, during the hardest missile attack the city has seen in months.



📹 Anton Paliuta pic.twitter.com/Ni0XqQWnQ0