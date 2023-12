Ukrajinci se pohvalili novim moćnim oružjem otpornim na metke: "Najbrži je u Crnom moru"

Ukrajina je objavila kako je počela koristiti novo površinsko pomorsko plovilo za koje tvrdi da je "najbrži objekt u Crnom moru", a glavna misija mu je uništiti što više ruskih ratnih brodova.

Postojanje novog drona, Kozak Mamaj (po imenu ukrajinskog folklornog junaka), nije bilo općepoznato, objavila je ukrajinska Pravda.

Plovilo je u ponedjeljak prvi put javno prikazala Služba sigurnosti Ukrajine na tamošnjoj televiziji, piše Euromaidan Press. U izvješću se navodi da aktivno sudjeluje u operacijama protiv ruskih brodova u Crnom moru.

🇺🇦🛥️ SBU for the first time showed the naval drone "Kozak Mamay"



🔥 This drone is now the fastest object in the Black Sea and can accelerate to 110 km/h. It was created for maneuvering under heavy enemy fire, touch the trigger mechanism and BOOM. pic.twitter.com/hK76YlY9vS