Stanovnici Kijeva, mahom dobrovoljci, organiziraju svoju obranu i nastojat će pružiti otpor ruskim vojnicima. Na društvenim mrežama pojavila se snimka u kojoj bacaju molotovljev koktel na ruski tenk - iz automobila u pokretu.

Iza barikada postavljenih u nekoliko dana, stanovnici ukrajinske prijestolnice su uvjeravali da će neprijatelja "naučiti lekciji".

Društvenim mrežama proširio se video u kojem ženska ruka iz automobila u pokretu baca molotovljev koktel na tenk dok prolazi pored njega.

"Ovo je cool. Rusi, jeste li sigurni da želite rat s ovom nacijom?", pitanje je u tvitu uz nevjerojatnu snimku bacanja molotovljevog koktela na tenk.

U jednom trenutku se vidi da je plamen zahvatio i rukav osobe koja ga je bacila, no ona je samo otresla ruku i ugasila vatru na jakni.

Holy shit, this is cool 🔥🔥🔥

You russkies sure you want to have a war with this nation? pic.twitter.com/aQnZDFBTDi