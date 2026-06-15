Ukrajina upozorava da Rusi masovno prelaze na uporabu mlaznih Geran dronova

Ruska kampanja napada bespilotnim letjelicama protiv Ukrajine ušla je u novu fazu. Prema pisanju ukrajinskog portala Militarnyija, koji se poziva na brifing ukrajinskog pukovnika Oleksandra Zarube, ruske su snage od siječnja do sredine 2026. godine lansirale 1400 mlaznih udarnih bespilotnih letjelica tipa Geran.

S druge strane, tijekom cijele 2025. godine zabilježeno je samo 180 takvih napada. Ti podaci upućuju na veliku promjenu, odnosno prijelaz sa sporijih sustava s propelerskim pogonom, na brže platforme s mlaznim pogonom.

U aktivnoj su uporabi tri varijante mlaznih Geran dronova: Geran-3, Geran-4 i Geran-5.

Od nove prijetnje do ključnog oružja

Geran-3 ruska je mlazna izvedenica iranskog drona tipa Shahed-238 i nasljednik modela Shahed-136. Geran-3 je uveden u uporabu tijekom napada krajem srpnja 2025. godine. Glasnogovornik Ukrajinskog ratnog zrakoplovstva Jurij Ihnat izjavio je da se letjelica "na radaru prikazuje poput krstarećeg projektila prema svojim letnim obilježjima" te da "njezina brzina može premašiti 500 kilometara na sat, što znači da nisu svi sustavi kojima se trenutačno koristimo sposobni presresti takve ciljeve", prenosi portal Defence Blog.

Zarubinov brifing pak pokazuje da je ta prijetnja postala jedno od glavnih obilježja ruske kampanje tijekom 2026. godine.

Operativni učinak mlaznih Geran dronova

Geran-3 može postići brzinu od oko 370 kilometara na sat i ima domet do 1000 kilometara. Takva brzina smanjuje vrijeme koje ukrajinske mobilne protuzračne skupine imaju za otkrivanje i gađanje nadolazećih ciljeva.

Prema ukrajinskim izvješćima, Geran-4 postiže brzinu do 500 kilometara na sat, ima domet od približno 450 kilometara te nosi bojnu glavu mase 50 kilograma. Geran-5 veća je bespilotna letjelica s mlaznim pogonom koja nalikuje iranskom bespilotnom sustavu ili projektilu-dronu tipa Karrar.

Kineski mlazni motori TeleFly pokreću, i Geran-3, i Geran-5, što pokazuje važnu ulogu dijelova koji dolaze iz trećih zemalja.

Sve veći izazovi

Zaruba je naveo da veće brzine ruskim snagama omogućuju brži prodor kroz područja koja pokrivaju ukrajinske mobilne protuzračne skupine. Neke ukrajinske bespilotne letjelice presretači, razvijene za presretanje Geran-2 dronova, sada se suočavaju s prijetnjama koje premašuju njihove pouzdane mogućnosti presretanja.

Prema ranijem izvješću Militarnyija, vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Ukrajine, general Oleksandr Sirski, izjavio je da Rusija planira povećati udio bespilotnih letjelica s mlaznim pogonom na 50 posto. Također je rekao da se raspravljalo o prijedlozima za povećanje učinkovitosti protuzračne obrane i modernizaciju ukrajinskih sustava presretanja.

Riječ je o trendu stalne prilagodbe u kojem razvoj ruskih bespilotnih letjelica predstavlja sve veći izazov za ukrajinsku obranu.