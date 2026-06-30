Ruska vojna tehnologija na pladnju za sve: Ukrajina otvorila platformu na kojoj dijeli sve tajne ruskog oružja

Zarobljeni ruski projektili, dronovi i oklopna vozila postaju istraživački resursi za NATO i zemlje Zapada, dok Ukrajina otvara platformu namijenjenu dijeljenju podataka s bojišta, sa svojim partnerima.

Jurii Mironenko, glavni inspektor u ukrajinskom Ministarstvu obrane, izjavio je za Business Insider da se 150 korisnika registriralo na novu platformu TrophyLab tijekom prvog tjedna. Oko 30 posto zahtjeva za registriranjem na tu platformu stiglo je iz inozemstva.

Mironenko, koji je sudjelovao u razvoju portala, opisao ga je kao "neviđeni" pothvat koji otkriva informacije dobivene iz ruske vojne opreme.

Ukrajina razmjenjuje obavještajne podatke s SAD-om, NATO-om i saveznicima od početka ruske invazije u veljači 2022. godine. Prema Mironenku, ranije su se takve razmjene provodile ad hoc, ovisno o odlukama najvišeg vojnog i političkog vodstva.

"Takve su se odluke donosile od slučaja do slučaja od strane najvišeg vojnog i političkog vodstva te su se provodile u okviru postojećih sporazuma između dviju zemalja", pojasnio je ukrajinski dužnosnik.

Tijekom druge polovice 2025. godine Ukrajina je počela digitalizirati podatke prikupljene iz zarobljenog oružja kako bi objedinjavala informacije iz različitih jedinica i ubrzala pristup istima.

Svrha projekta

Ukrajina želi da platforma bude dostupna istraživačkim institucijama, vojnim jedinicama, državnim tijelima, proizvođačima obrambene industrije, stranim vladama, laboratorijima i tvrtkama iz oružane industrije.

"Što bolje razumijemo neprijateljsku opremu i oružje, to brže možemo razviti učinkovite protumjere", rekao je Mironenko. "Obvezni smo dijeliti te informacije s ukrajinskim proizvođačima obrambene opreme", dodao je, napominjući da Ukrajina kupuje znatne količine dronova i sustava elektroničkog ratovanja.

Što TrophyLab sadrži?

Ukrajinsko Ministarstvo obrane pokrenulo je platformu TrophyLab 19. lipnja nakon višemjesečnih priprema.

Portal sadrži više od 150 uzoraka zarobljenog oružja i vojne opreme u oko 80 kategorija te uključuje više od 225 dovršenih istraživačkih projekata. Među dostupnim ruskim sustavima nalaze se balistički i krstareći projektili, napadački i izviđački dronovi, sustavi protuzračne obrane, lako naoružanje, oklopna vozila, topnički sustavi i elektronička oprema.

Snimke zaslona koje je Business Insider dobio na uvid pokazuju i sjevernokorejski balistički projektil KN-23 među navedenim sustavima.

Pristup za odobrene korisnike

"Otvaramo pristup zarobljenim ruskim vojnim tehnologijama našim globalnim partnerima. Svaki projektil, dron i vozilo zaplijenjeni na bojištu sada su izvor znanja za slobodni svijet", izjavio je ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov.

"Ono što je trebalo biti tajna prednost neprijatelja, sada se razotkriva kako bi se obranila demokracija", dodao je.

Očekuje se daljnji rast broja stranih korisnika na navedenoj platformi, piše Business Insider. Odobreni korisnici dobivaju pristup podacima, mogu tražiti uzorke, pa čak ih i uništavati tijekom analize.

"Bit će to sjajno iskustvo, i za Ukrajinu i za partnere", istaknuo je na kraju Mironenko.