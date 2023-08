FOTO/VIDEO Novi ruski napadi na Odesu izazvali požare: Krhotine projektila pale na studentski dom

Ukrajina osudila ruske akcije na Crnom moru i izvijestila da je u novom napadu na Odesu ozlijeđeno je troje ljudi.

"Ministarstvo vanjskih poslova Ukrajine oštro osuđuje provokativne akcije koje je Ruska Federacija izvela 13. kolovoza u Crnom moru u vezi s turskim brodom za suhi teret 'Sukru Okan' koji je bio na putu za luku Izmail", navodi se u priopćenju ministarstva.

"Ruska mornarica grubo je prekršila Povelju UN-a, UN-ovu Konvenciju o pravu mora i druge norme međunarodnog prava. Ove radnje primjer su ruske namjerne politike ugrožavanja slobode plovidbe i sigurnosti komercijalnog brodarstva u Crnom moru."

Najmanje tri osobe ranjene su u dva vala napada ruskih bespilotnih letjelica i raketa tijekom noći na lučki grad Odesu, rekli su dužnosnici i vojska u ukrajinskoj regiji na Crnom moru rano u ponedjeljak.

"Kao rezultat neprijateljskog napada u Odesi, izbilo je nekoliko požara zbog pada fragmenata rakete", rekao je guverner Oleh Kiper u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram.

"Udarni val razbio je prozore na zgradama."

Zapovjedništvo ukrajinskih oružanih snaga na jugu priopćilo je da su njegove snage protuzračne obrane uništile svih 15 bespilotnih letjelica i osam projektila tipa Kalibr koje je Rusija lansirala na luku.

Massive attack by russian drones and missiles on peaceful Ukrainian City Odesa at night: 15 Shahed missiles, 8 Kalibr cruise missiles. Debris hit a hostel and a supermarket. pic.twitter.com/VwryLDyqxi