VIDEO Ukrajina izvela prvi potpuno robotski napad, snimka obilazi svijet

Ukrajinska vojska, prema vlastitim tvrdnjama, izvela je prvi potpuno robotski amfibijski borbeni napad na svijetu. U operaciji je pomorski dron prevezao bespilotno kopneno vozilo na teritorij pod ruskom okupacijom, a iz Kijeva poručuju da je riječ o prvoj poznatoj borbenoj misiji takve vrste, koja potvrđuje sve veću ulogu bespilotnih sustava na suvremenom bojištu.

Kako navodi Business Insider, ova operacija predstavlja najnoviji primjer primjene bespilotnih tehnologija u izrazito opasnim borbenim uvjetima. Umjesto vojnika, najrizičnije zadaće preuzimaju roboti, čime se znatno smanjuje mogućnost ranjavanja i pogibije ljudstva.

Ukrajinska 123. zasebna brigada teritorijalne obrane u ponedjeljak je objavila da je uspješno provela ovu operaciju. Prema njihovim navodima, pomorski dron daljinski je upravljan preko Crnog mora do položaja iza ruskih linija na Kinburnskoj prevlaci, koja se nalazi na krajnjem dijelu Kinburnskog poluotoka.

No soldiers. Just machines.



Ukraine has carried out the world's first known combat mission in which a sea drone transported and deployed an armed ground robot behind Russian lines on the occupied Kinburn Spit. pic.twitter.com/zyJdFXWxVb — Ivan Khomenko (@KhomenkoIv60065) July 13, 2026

Kinburnski poluotok smješten je zapadno od Hersona i smatra se jednim od najvažnijih strateških položaja s kojih ruske snage nadziru i ograničavaju pristup Crnom moru.

Kako je izvedena operacija?

Po dolasku do obale, pomorski dron iskrcao je bespilotno kopneno vozilo opremljeno strojnicom.

Na videosnimci koju je 123. brigada objavila na Telegramu vidi se kako robot nakon iskrcavanja zauzima borbeni položaj i otvara vatru na za sada nepoznatu metu. Ukrajinske vlasti pritom nisu otkrile o kojem je modelu bespilotnog vozila riječ, koje su njegove tehničke mogućnosti niti što je bio konkretan cilj operacije.

U priopćenju brigada navodi da se radi o prvoj poznatoj borbenoj misiji ovakvog tipa u svijetu, ističući kako je "kopneni robotski sustav prevezen na neprijateljsku obalu bespilotnom pomorskom platformom, iskrcan na okupirani ukrajinski teritorij te iskorišten za izvršenje borbene zadaće".

Ukrajina spaja različite bespilotne sustave

Prema pisanju Business Insidera, ova misija označava značajan iskorak u razvoju bespilotnog ratovanja.

Ukrajinske snage već dulje vrijeme koriste pomorske dronove za napade na brodove ruske Crnomorske flote, dok bespilotna kopnena vozila obavljaju iznimno opasne zadaće na prvoj crti bojišnice. Novost je što su sada po prvi put dvije različite robotske platforme uspješno povezane u jedinstvenu borbenu operaciju.

Sličan koncept Ukrajina je već primijenila povezivanjem pomorskih i FPV dronova.

Bespilotna kopnena vozila sve više postaju nezaobilazan dio ukrajinskih vojnih operacija. Njihova se primjena proteže od prijevoza streljiva i druge vojne opreme, preko dostave zaliha i evakuacije ranjenika, pa sve do postavljanja mina, lansiranja drugih dronova i izravnih napada na neprijateljske položaje.

Budući da minska polja, snažna topnička paljba i velik broj dronova bojište čine iznimno opasnim za pješaštvo, Ukrajina intenzivno ulaže u razvoj daljinski upravljanih bespilotnih sustava koji mogu preuzeti najopasnije zadaće bez izlaganja vojnika neposrednoj opasnosti.

Sredinom travnja Ukrajina je objavila da je prvi put od početka rata prisilila skupinu ruskih vojnika na predaju i zauzela njihove položaje koristeći isključivo zračne dronove i kopnene robote, bez sudjelovanja pješačkih postrojbi.

Sve veća uporaba bespilotnih sustava već sada mijenja način na koji ukrajinski proizvođači razvijaju novu vojnu tehnologiju, a vojni analitičari smatraju da bi upravo ovakve operacije mogle označiti smjer u kojem će se razvijati ratovanje budućnosti, prenosi Kyiv Independent.