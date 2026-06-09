Krvavi napad na Ukrajinu: Ima poginulih i ranjenih

U ruskim zračnim napadima na Harkivsku regiju u istočnoj Ukrajini ubijene su četiri osobe, a ozlijeđeno ih je još oko 15, rekao je guverner regije Oleh Sinehubov u utorak na Telegramu, dodajući da hitne službe rade na gašenju požara.

U Čugujevu su u "neprijateljskom napadu" ubijene tri žene u dobi od 22, 56 i 70 godina, kao i 56-godišnji muškarac, rekao je Sinehubov.

U gradu Harkivu u zračnim je napadima ozlijeđeno 15 osoba, dodao je.

Rusko bombardiranje stambenih područja Ukrajine gotovo svakodnevno odnosi živote.

Kijev uzvraća redovitim napadima na ciljeve na okupiranom, ali i na ruskom teritoriju.

Otkako je započela masovna ruska invazija na Ukrajinu u veljači 2022., u toj je zemlji ubijeno najmanje 15.850 civila, a 44.800 ih je ozlijeđeno, prema podacima UN-a iz travnja.

Najnoviji su napadi uslijedili dok se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski vraćao u Kijev iz Londona, gdje je s čelnicima Ujedinjenog Kraljevstva, Francuske i Njemačke razgovarao o tome kako nastaviti s rješavanjem ovog rata koji traje već više od četiri godine.

Mirovni napori između Ukrajine i Rusije u kojima posreduje SAD-a zapali su u zastoj budući da je Washington sada usredotočen na rješavanje svojeg rata s Iranom.

Zelenski je u ponedjeljak rekao da je imao "pozitivan" razgovor s američkim izaslanicima Steveom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, pohvalivši, kako je rekao, njihovu spremnost da rade na rješenju rata u Ukrajini u nadolazećim tjednima.

"Zahvalan sam im na spremnosti da se u nadolazećim tjednima što je više moguće posvete oživljavanju diplomacije usmjerene na okončanje ruskog rata protiv Ukrajine", objavio je Zelenski na društvenim mrežama nakon telefonskog poziva.

"Svjesni smo da je pozornost svijeta sada na situaciji s Iranom. Ali naš zajednički cilj mira u Europi i dalje je na dnevnom redu“, nastavio je, dodajući da je vodio „vrlo pozitivan“ razgovor dok je bio u zračnoj luci u moldavskoj prijestolnici Kišinjevu.

"Razgovarali smo o izgledima u kontekstu samita G7 (koji se očekuje u Francuskoj sredinom lipnja) i drugih događaja u lipnju“, ispričao je, dodajući da je svojim sugovornicima pružio informacije o „namjerama“ Moskve, prenosi AFP.

Ukrajinski čelnik više je puta spomenuo mogućnost posjeta dvojice izaslanika Kijevu, što bi bio prvi takav posjet od početka ruske invazije u veljači 2022.

Početkom lipnja požalio se da organizacija ovog posjeta traje "vrlo dugo", priznajući da je Iran za Washington trenutačno "problem broj jedan".

Posljednjih mjeseci nekoliko rundi pregovora s posredništvom Sjedinjenih Država nije uspjelo dovesti Kijev i Moskvu bliže sporazumu, dok se taj proces sve više usporava kako se pozornost Washingtona preusmjerava na Iran.

Prošlog je tjedna Volodimir Zelenski predložio sastanak lice u lice s ruskim kolegom Vladimirom Putinom kako bi pregovarali o izlazu iz sukoba.

No, Putin je ideju odbacio, zahtijevajući da se oblikuje konačni sporazum nego se sastanu.

Ruske vlasti traže političke i teritorijalne ustupke od Ukrajine, uključujući potpuno povlačenje iz Donjecka, regije na istoku. Kijev zahtjeve odbacuje, smatrajući ih jednakima kapitulaciji.