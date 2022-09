Udruga Dlya Heroiv za koju je u Ukrajini radio 29-godišnji Andro Fabijanić prikuplja novac kako bi pomogla njegovoj obitelji.

Andro Fabijanić, 29-godišnji Zagrepčanin, poginuo je u eksploziji protutenkovske mine u Ukrajini kad je prilikom dostave pomoći vozilo u kojem se nalazio naletjelo na minu, pri čemu je ozlijeđeno još nekoliko njegovih ukrajinskih kolega.

Udruga je pokrenula akciju prikupljanja novca kako bi pomogla Fabijanićevoj obitelji nakon tragedije, no obitelj je poručila kako želi da se novac usmjeri na daljnje projekte udruge za pomoć Ukrajincima u ratu u koje je Andro vjerovao.

U Ukrajini poginuo humanitarac iz Zagreba: "Dao si svoj život da spasiš mnoge"

"Andro je bio nježna i osjećajna osoba koja je bila posvećena pomaganju drugima. Duboko smo ožalošćeni ovim gubitkom", piše u objavi udruge o prikupljanju donacija u sjećanje na Andru Fabijanića.

Thank you everyone for your concern about our incident - we are lucky to be OK. We want to send all offers of support to the memory of Andro Fabijanić from @DlyaHeroiv, who was a Croatian hero that gave his life to help Ukraine:https://t.co/XvNYvYOk0u pic.twitter.com/r6cJNibiNR