Učenik ubo učiteljicu nožem u glavu: "Mislila sam da umirem, svaki dan proživljavam taj trenutak"

Učiteljica koju je učenik ubo u glavu velikim kuhinjskim nožem kaže kako svakog dana proživljava trenutak kada je mislila da će umrijeti.

"Umirem. Neću više vidjeti svoju kćer", opisala je drugog dana suđenja Vicki Williams, učiteljica iz škole Milford Haven u Pembrokeshireu, trenutke nakon što ju je nožem u veljači ove godine napao 15-godišnji učenik.

Kako je rečeno na suđenju, on je došao u učionicu i zatražio pomoć od Williams s radom iz povijesti. Zatim ju je nožem ubo u glavu. Tinejdžer, čije ime nije javno objavljeno jer je maloljetan, poriče pokušaj ubojstva i nanošenje tjelesnih ozljeda, piše Sky News.

Drugog dana suđenja u Swanseaju, Williams je rekla poroti da je ranije tog dana bila u razredu koji je pohađao i dječak, da se ne sjeća nikakvih problema s njim od ranije i da vjeruje da su se dobro slagali. Rekla je da je joj je bilo neobično da dolazi u njezinu učionicu kako bi razjasnio gradivo. Kaže i kako joj je zazvonilo na uzbunu kada je zatvorio vrata "jer je hladno". Učenik je potom iz torbe izvukao veliki kuhinjski nož i ubo je u glavu.

Učiteljica je pokušala oduzeti nož dječaku prije nego što je pobjegao iz škole. Odvjetnik optuženog dječaka Matthew Roberts rekao je kako se učiteljica ozlijedila slučajno kada mu je pokušavala oduzeti nož. Ona to negira.

Odvjetnik je pitao Vicki Williams zašto nije zaključala u učionicu nakon što je dječak otišao.

“Bila sam ubodena u glavu, bojala sam se da umirem. U tom sam trenutku mislila samo da trebam pomoć", rekla je nastavnici kojoj su u bolnici kasnije utvrđene rana na tjemenu, ogrebotine na leđima i manje posjekotine na rukama.

Catherine Wilcox, zaštitarka u školi, opisala je trenutak kada je vidjela nastavnicu nakon incidenta.

“Izgledala je užasno, bila je blijeda kao da je već mrtva, boja joj je potpuno nestala s lica. Kosa joj je bila raščupana. Samo sam pomislila: 'Bože, izgleda užasno'”, opisala je.

Henry Foster iz policije Dyfed-Powysa rekao je poroti da u učionici nije bilo videonadzora, već samo u školskim hodnicima, gdje je dječak snimljen kako ulazi i izlazi iz učionice. Prikazane su im snimke nadzorne kamere na kojima se vidi kako istrčava iz učionice otprilike dvije minute kasnije, a Williams izlazi s nožem u ruci.

Dječak je kasnije uhićen u kući svoje bake.