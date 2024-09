Poznati detalji o učeniku koji je ubio četvero ljudi: "Nisam bila iznenađena kad sam čula da je on počinitelj..."

Imenovan je počinitelj napada na američku srednju školu u saveznoj državi Georgiji u kojoj je poginulo četvero ljudi, dva učenika i dva nastavnika.

Riječ je o 14-godišnjem Coltu Grayu kojeg je prošle godine ispitala policija zbog anonimnih prijetnji na internetu. Gray je na ispitivanju u svibnju 2023. zanijekao da stoji iza online objava koje su sadržavale slike oružja i prijetnje pucnjavom u školi.

Učenica koja je sjedila pokraj osumnjičenika za CNN je otkrila jezive detalje njegovog ponašanja netom prije pucnjave te kako su ona i njezini kolege za dlaku izbjegli smrt.

"Nikada nije pričao, većinu vremena nije bio u školi, samo bi bježao s nastave. Čak i kad je govorio, to su bili odgovori od jedne, dvije riječi", rekla je Lyela Sayarath.

Sayarath je rekla da nije bila iznenađena kada je njezin vršnjak Gray identificiran kao strijelac.

"Kada razmišljate o počiniteljima takvih zločina i načinu na koji se ponašaju, to su obično tiha djeca, a njega bi s tako moglo opisati", rekla je.

Dalje je prepričala kako je Gray izašao iz učionice oko 9:45, pola sata prije nego što se oglasilo upozorenje za pucnjavu. Rekla je da je mislila da ponovno bježi s nastave.

Počinitelj se najprije vratio do svojeg razreda, no nakon što su mu učenici zatvorili vrata, odšetao je do iduće učionice gdje su bila otvorena vrata i počeo pucati.

"Nastavio je pucati, jedan metak za drugim. Kad smo to čuli, većina nas je samo pala na pod i počela puzati jedni do drugih", rekla je Sayarath koja je ispričala i što joj je o pucnjavi rekao prijatelj iz susjedne učionice.

"Vidio je da je netko upucan. Imao je krvi na sebi. Malo je šepao. Izgledao je užasnuto", dodala je.

Gray je na posljetku ranio najmanje devet drugih u stravičnoj pucnjavi. Šerif okruga Barrow Jud Smith rekao je da se odmah predao kada je pred njega stigla policija.

Pročitajte i ovo Pucnjava u SAD-u Učenik (14) upao u školu i ubio učenike i učitelje: Policija je lani razgovarala s njim i ocem

Pročitajte i ovo I nije prvi put Predsjednik odredio da Božić počinje 1. listopada: "Tko može vjerovati da će doći tako rano?"