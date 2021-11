Dušana Mašića, poznatog srpskog novinara, nekoliko je tamošnjih portala proglasilo mrtvim. Na svojem je profilu na Facebooku objasnio kako je do toga došlo, a sve to zorno prikazuje stanje (ne samo) u tamošnjim medijima.

Poznati srpski novinar Dušan Mašić nemalo se iznenadio shvativši da ga je srpski portal Kurir proglasio mrtvim. Uslijedili su pozivi prijatelja, a da bi riješio sve nedoumice, objavio je na Twitteru poruku "Živ sam".

Naknadno je objasnio kako je došlo do zabune, a njegovo objašnjenje zorno pokazuje stanje u srpskim medijima (i ne samo njihovim). Naime, ni 24 sata od objave te vijesti nije bilo objašnjenja što se zapravo dogodilo, što, kako i sam kaže, "dovoljno govori o kvaliteti novinara i novinarstva ne samo u Srbiji, već i u regiji". Stoga je odlučio sam sve pojasniti.

U noći između subote i nedjelje u Beogradu je preminuo odvjetnik Dušan Mašić. Izdalo ga srce u 66. godini, a bio je jedan od poznatijih srpskih odvjetnika. Vijest o njegovoj smrti došla je u redakciju Kurira. Pa je objavljeno da je preminuo "advokat i novinar" Dušan Matić.

Ubio me ko zeca

"Ispostavit će se da je novinar(ka) koji je bio na smjeni počeo raditi tek prije četiri mjeseca i takvi obično zaglave da rade nedjeljom popodne. Uz to je, kako mi je kasnije rečeno, imao i nekih zdravstvenih problema. Kada je krenuo tražiti više informacija o Dušanu Mašiću, iskočio mu je na Googleu novinar. Aha, dva u jednom. Imao je potvrdu da je umro advokat, ali nije mu ni na pamet palo da provjeri za novinara. Ili da se bar malo raspita. Tako je nastalo ono 'advokat i novinar' u vijesti o mojoj 'smrti'. Imao je i širok izbor fotografija novinara Mašića, dok za advokata to baš i nije lako naći. U želji da bude najbrži, sve je to sklopio i pritisnuo 'Objavi'. Ubio me ko zeca", objašnjava novinar Mašić.

Nedugo potom netko je shvatio da je objavljena fotografija pogrešnog Mašića pa je zamijenjena nekom neutralnom, ali u tekstu ništa nije promijenjeno. Drugi propust učinila je osoba zadužena za društvene mreže Kurira jer je povukla originalni tekst s njegovom fotografijom.

"Tad kreće i ono najgore u srpskom 'novinarstvu' o čemu pričam već godinama. Copy-Paste i eventualna promjena fotografije", piše Mašić, dodajući da se broj portala u Srbiji već mjeri u tisućama, a novinari se svode na radnike na proizvodnoj traci koji se trude svoje male plaće zaraditi ispunjavanjem norme. "Tumaraju netom i kupe sve što im padne pod ruku. Od agencijskih vijesti do postova poznatih sa Twittera i Facebooka. Od svega prave objave koje najčešće nitko ne provjerava, a mnoge nitko ni ne čita. U to se računaju i krađe jednih od drugih. Urednici tu uglavnom služe da kontroliraju tko je ispunio normu, a tko ne. Više kao čuvari i goniči robova nego profesionalni novinari odgovorni za kvalitetu sadržaja. Idealna scenografija za moju digitalnu smrt. Kao i za moj život", piše Mašić.

Vi stvarno niste normalni

Vijest o njegovoj smrti brzo se širila srpskim medijima, a on je sam ispod tih objava na Twitteru to demantirao. "U 15.57 ispod slike sa Srbija Danas pišem 'Vi stvarno niste normalni. Žiiiiiiiiiiv sam'. Onda iskače nova objava Kurira (kasnije izbrisana) i njima na 'Preminuo Dušan Mašić' u 16.08 odgovaram jednom riječju 'Nisam'. Od mene toliko", objašnjava Mašić.

Narednih pet sati je uglavnom bio na telefonu, a jedina redakcija koja ga je zvala bila je Nova.rs, no ni nakon njihova teksta nitko ne shvaća da se radi o dva različita Dušana Mašića. U međuvremenu su vijest o njegovoj smrti prenijeli i neki regionalni, pa i hrvatski portali. Iz redakcije Kurira su ga nazvali malo prije 20 sati da se službeno ispričaju.

"Svi me danas pitaju kako sam se osjećao. Ima li života poslije digitalne smrti? Naravno da ima i to samo pokazuje koliko taj digitalni svijet nema puno veze s ovim stvarnim. Tamo svatko može umrijeti i oživjeti, a da se u realnosti zapravo ne dogodi ništa", kaže Mašić, kojeg je najviše razočarala spoznaja koliko je srpska medijska scena devastirana, a profesija unižena. "Tko tu sve i kako radi. Tko je novinar. Ne samo u Sbiji, već u cijeloj regiji. Koliko je poguban taj copy-paste ne samo za novinarstvo već možda i za nečiji život. U ovom slučaju moj", kaže Mašić.

Podsjeća i na izjavu Marka Twaina, koji je, kad ga je jedan lokalni list proglasio mrtvim, odgovorio: "Vaša informacija je u principu točna, samo je preuranjena".