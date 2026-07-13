Likvidiran brat jednog od najozloglašenijih narkobosova: Ubojice se prerušili u policajce

Ubijen je brat najozloglašenijeg ekvadorskog narkobosa, a napadači su se prerušili u policajce.

David Macías (35) bio je regionalni vođa skupine Los Choneros, moćne kriminalne bande koju je donedavno predvodio njegov brat Adolfo Macías, poznat i pod nadimkom Fito, koji čeka suđenje u SAD-u nakon što je prošle godine izručen iz Ekvadora.

SAD je skupinu Los Choneros proglasio stranom terorističkom organizacijom, a tereti je se da je jedna od kriminalnih skupina odgovornih za nagli porast broja ubojstava u Ekvadoru.

Dužnosnici su naveli da je David Macías ubijen u ranim jutarnjim satima u nedjelju po lokalnom vremenu.

Napadači u bijegu

Svjedoci su izjavili da su muškarci odjeveni kao policajci ušli u kuću koju je Macías unajmio u elitnoj četvrti grada Olóna, na ekvadorskoj obali Tihog oceana. Napadači su nakon napada pobjegli, a zasad nitko nije uhićen u vezi s tim slučajem, piše BBC.

Nije neuobičajeno da vođe bandi postanu mete napada pripadnika suparničkih kriminalnih organizacija ili čak članova vlastite skupine u sklopu unutarnjih borbi za prevlast.

Prošlog je mjeseca lokalnog vođu bande hicima iz vatrenog oružja usmrtilo dvoje maloljetnih napadača dok je izlazio iz međunarodne zračne luke u Guayaquilu. Počinitelji su oružje sakrili iza plišanih igračaka i buketa cvijeća kako ne bi izazvali sumnju.

Novi udarac za Los Choneros

Policija je izvijestila da je David Macías 2018. godine priznao krivnju za kazneno djelo zločinačkog udruživanja dok je služio zatvorsku kaznu, navodno je novačio zatvorenike za bandu Los Choneros i uspio staviti zatvor u kojem je boravio pod čvrstu kontrolu svoje bande.

Njegovo ubojstvo predstavlja novi udarac za Los Choneros, nakon prošlogodišnjeg uhićenja Adolfa Macíasa te uhićenja njegova drugog brata, Javiera, prošlog mjeseca u susjednoj Kolumbiji.