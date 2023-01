Australski premijer Anthony Albanese kazao je u subotu da je njegova vlada spremna pružiti bilo kakvu pomoć koja je potrebna stanovnicima savezne države Zapadna Australija nakon što su rekordne poplave izolirale tamošnje zajednice.

Tropski ciklon Ellie donio je obilnu kišu na zapadni dio kontinenta, obuhvativši područje gotovo tri puta veće od Ujedinjenog Kraljevstva

Među najgore pogođenim lokacijama je Fitzroy Crossing, gradić od 1300 stanovnika, gdje su se potrebne zalihe dopremale helikopterom, s obzirom da je zbog poplava bio odsječen od ostalih gradova u regiji.

Vlada predvođena Laburistima ''konstruktivno surađuje'' s vlastima u Zapadnoj Australiji na saniranju posljedica u regiji s malom gustoćom naseljenosti, rekao je premijer Albanese.

''Ove poplave imaju razarajući učinak na mnoge od zajednica koje ovdje žive i koje će teško ovo podnijeti, a resursa nema dovoljno'', izjavio je premijer novinarima u Geelongu, saveznoj državi Victoria.

A record flood has hit Western Australia’s Kimberley region as ex-tropical Cyclone Ellie passes through the region. The poor cows, they are washed away when roads become rivers due to extreme flooding.https://t.co/dW13eSdDzq@ECOWARRIORSS @AnimalJustice6 #ClimateCrisis pic.twitter.com/L5WpoyUK6Z