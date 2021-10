U vlaku u Tokiju muškarac je nožem ozlijedio više ljudi, a zatim zapalio vatru. Policija je uhitila napadača.

Više ljudi ozlijeđeno je u napadu nožem u vlaku u Tokiju. Nepoznati muškarac najprije je nožem napao ljude, a zatim zapalio vatru u vlaku. Neke informacije otrkivaju da je ozlijeđeno 10 osoba, a dio medija izvijestio je o čak 15 ozlijeđenih. Policija je uhitila napadača, javlja NHK.

Svjedoci su ispričali kako je napadač pod u vlaku zalio nepoznatom tekućinom, a onda ju zapalio.

Na snimkama objavljenima na društvenim mrežama vide se ljudi kako bježe u vlaku, a zatim i iskaču kroz prozore kako bi se spasili.

JUST IN - Man with knife sets a train in #Tokyo on fire, attacker detained; at least 15 injured.pic.twitter.com/Oz5cUEh055