Cijeli svijet ima svog favorita. Nekim dijelovima priželjkivano američko predsjedničko ime znači nadu u bolji život, nekima nadu u dugo iščekivani mir. Nekima, pak, moguću zaradu, a nekima samo zabavu. Libanon čeka da mu Trump pruži ruku.

"Rekao je da može zaustaviti rat u Libanonu i da će raditi na miru na Bliskom istoku", rekao je Rawab iz Bejruta.

"Govori se da će Trump pridonijeti smirivanju sukoba. Ako se to dogodi, bit ćemo mu zahvalni", rekao je Mustafa Gamlush.

Bit će pak jako nezahvalno biti migrant na meksičkoj granici, ako Trump pobjedi. Amerika je kanta za smeće ostatku svijeta, rekao je Trump prije nekoliko dana. Otpad ne namjerava razvrstavati.

Ovu granicu ilegalno prelazi 350 milijuna, većinom Latinoamerikanaca. No i one koji pokušavaju legalno, Trump radničkim masama predstavlja kao otimače njihove egzistencije.

"To je zabrinjavajuće jer odjednom bi ta prilika mogla nestati. To je nada, to su vrata koja bi se sada mogla zatvoriti", rekla je migrantica iz Venezuele Malby Pena.

A tri kontinenta dalje, u južnoj Indiji, u državi Tamil Nadu, u selu Thulasendrapuramu, okruženom rižinim poljima i kokosovim stablima, s kojih je padove Kamalina majka često spominjala, suseljani slave Kamalu, kojoj ime na sanskrtskom znači "lotusov cvijet". Molitvena ceremonija svijetla je za zemljakinjinu pobjedu

"Od vremena kada žene nisu smjele izlaziti iz svoje kuće, sada bi žena iz našeg sela mogla postati američka predsjednica. To je za nas bezgranična sreća. Ne znamo kako ovo proslaviti. Sretna sam"“, rekla je lokalna političarka Arulmozhi Sudhakar.

"Unuka stanovnika našeg sela je kandidatkinja za predsjednicu SAD-a“, rekao je svećenik hrama Sri Dharmashastha Seva Natarajan.

"Njezina pobjeda bit će nam velika sreća. Čak i kad bi samo spomenula posjet našem selu, jako bismo se veselili“, rekao je trgovac Manikandan Ganesan.

Selo prosperira i bez nje. Dolaze posjetitelji, banka su već počele ulagati, grade mu rezervoar za vodu.

Tajlanđanima ni iz džepa ni u džep, ali i oni se bave američkim kandidatima. U lubenici su izdubili njegovo i njezino ime. Nilski konj je prvo pojeo Trumpovu voćnu košaricu. U prijevodu s tajlandskog - Trump je pobjedio.

