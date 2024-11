U Srbiji su od početka godine do kraja listopada preminule tri bebe, priopćio je Institut za javno zdravstvo Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut".

Prema podacima Instituta, u Srbiji je do kraja listopada prijavljen 1.501 potvrđen slučaj hripavca, koji su većinom prijavljeni početkom godine, dok se od ožujka registriran pad broja oboljelih.

Najveći broj slučajeva registriran je kod osoba starijih od 20 godina te osobama uzrasta od 10 do 14 godina. Najveća pak stopa incidencije zabilježena je među dojenčadi do 12 mjeseci te kod djece starosti od 10 do 14 godina, navodeno je u izvještaju.

Od ukupnog broja prijavljenih slučajeva 144 pacijenta su hospitalizirana, piše Nova.rs.

Od početka godina smrtno su stradale tri bebe do tri mjeseca starosti koje nisu bile cijepljene. Riječ je o necijepljenoj djeci uzrasta od dva i pol do tri mjeseca, objavio je Institut za javno zdravlje "Dr. Milan Jovanović Batut“.

