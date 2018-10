U Srbiji je uhićen 45-godišnji Ninoslav Jovanović iz okolice Niša. Policija je priopćila kako postoji osnovana sumnja da je izvršio kazneno djelo proganjanja.

Radi se o muškarcu koji je otprije poznat policiji zbog silovanja pod nadimkom "Malčanski brijač". Jovanovića se ovaj put tereti da je sa svojeg Facebook profila, kroz duže vremensko razdoblje, slao poruke većem broju ženskih osoba u kojima ih je proganjao tražeći da mu dostave svoju odsječenu kosu ili da ih šiša u zamjenu za novčanu naknadu, piše Blic.



Određeno mu je 48-satno zadržavanje nakon čega će, uz kaznenu prijavu, biti priveden nadležnom tužiteljstvu u Beogradu. Jovanović je u grupama koje se bave prikupljanjem kose na Facebooku ostavljao bizarne komentare o tome kako treba ošišati sve žene. "Tako ih treba sve šišati", "Imam dosta prijateljica koje bi sjekle, a ne znaju", "Super, samo šišajte", samo su neki od komentara kojima je privukao pažnju žena.

Pamte ga po silovanju djevojčica

Srbija ga pamti još od 2006. godine kad je osuđen na 15 godina zatvora zbog silovanja 12-godišnje djevojčice i pokušaja silovanja još jedne. Prethodno je objema odsjekao kosu škarama. Iz zatvora je izašao početkom godine, a otada traje i zabrinutost roditelja u Malči.

"Djevojčice koje su imale dugu kosu roditelji su ošišali jer znaju da manijaka uzbuđuje šišanje svojih žrtava. Nikome nije svejedno jer znaju o kakvom se manijaku radi. Uvečer ih ne puštaju kasno da izlaze iz kuće jer se plaše za njihovu sigurnost", kazao je jedan od stanovnika naselja Malče.

Jovanovićeno iživljavanje nad djevojčicama prije 13 godina nitko od stanovnika Malče nije zaboravio. Počinio ih je u vrijeme dok je bio na uvjetnoj slobodi, nakon 9,5 godina provedenih u zatvoru zbog prijevare i silovanja. Upravo zbog toga, mnogi se boje da bi Jovanović mogao ponoviti zločin.

Cijelu noć se iživljavao na djevojčici

U srpnju 2005. godine, samo dva mjeseca nakon što je pušten na uvjetnu slobodu, krenuo je za maloljetnicama. Pojavio se na vratima S.M. čijeg je pokojnog supruga poznavao i predstavio kao vozač. Udovici je ponudio da joj zaposli sina.

Mladić je krenuo s njim do grada, a pošla je i njegova mlađa sestra, tada dvanaestogodišnjakinja, kako bi se ošišala. Na pola puta, Jovanović je mladiću kazao da se vrati kući, a da će on njegovu sestru odvesti do frizera.

Umjesto tamo, odveo ju je u jednu napuštenu kuću gdje joj je škarama odsjekao kosu, naredio joj da se skine prijeteći joj da će joj izvaditi oko i ubiti majku i brata. Cijelu noć trajalo je njegovo iživljavanje nad djevojčicom kojoj je prijetio da će dovesti šestoricu muškaraca ako ga ne bude slušala. Ujutro ju je pustio da ode kući.

Drugu žrtvu našao je na smrtovnici

Samo četiri dana kasnije, svoju sljedeću žrtvu našao je u selu Gornja Vrežina. Ime djevojčice pročitao je na smrtovnici, ušao je u kuću gdje je živjela i pozvao je. Zatražio je da ponese ručnik i škare i pođe s njim jer su, kako je slagao, njezini roditelji imali nesreću s traktorom.

Kad su ušli u vinograde, naredio joj je da se skine na što je ona počela vikati. Njezino vrištanje čuli su susjedi koji su bili na njivama, dotrčali su i spasili je, a Jovanović je pobjegao prema naselju Svrljiga.

U velikoj potjeri koja je organizirana uz pomoć helikoptera i pasa tragača, Jovanović je uhićen. Pred sudom je priznao da ga šišanje djevojčica seksualno uzbuđuje. Iako mu je tada dosuđeno 15 godina zatvora, Vrhovni sud Srbije tu je kaznu smanjio na 12 godina.