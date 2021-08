Dva snažna potresa zatresla su Haiti i Aljasku u popodnevnim satima. Šteta na Haitiju je velika.

Potres jačine 7 po Richteru zatresao je Aljasku oko 14 sati, a pola sata kasnije zatresao se Haiti 7,2 po Richteru.

Za oba potresa epicentar je bio na dubini od 10 kilometara.

Na stranici EMSC-a svjedoci potresa na Haitiju pišu kako je bio snažan i trajao je dugo.

"Bazen se doslovno tresao i automobili su izgledali kao da će pasti. Sve se treslo. Bilo je prilično jako", jedan je od komentara.

Neke je i probudio iz sna, a drugi pišu da im se pomicao namještaj i da se tresla cijela zgrada.

Some photos emerging from the South of Haiti this morning where a major earthquake struck. Prayers for people in the towns of Les Cayes, Jacmel, Jérémie. pic.twitter.com/2wTpJPoUOv