U Sarajevu je oko 11 sati počelo okupljenje sudionika prve povorke ponosa u BiH.

U 12 sati krenuli su u mirnu šetnju od Vječne vatre do zgrade Parlamenta BiH, javlja Klix.ba.

Kako javljaju bosanski mediji, okupulo se oko 1000 sudionika, a čuva ih više od 1000 policajaca.

"Ovdje sam da podržim borbu za bolju budućnost i da pokažem svojim prijateljima da nemaju razloga za strah. Ne pričamo o ovome jer uvijek govorimo o drugim problemima. Ali ovo je jer nemaju prava kao svi građani. Diskriminiraju ih u zdravstvu, obrazovanju i poslu. Mi nemamo zakon o diskriminaciji. Imaju razlog da se boje jer je riječ peder pogrdna koja izaziva tenzije. Ja imam ovdje prijatelje i strejt i gej, poručujemo im da nisi sami. Ovdje smo da kažemo da postojimo, da smo tu i da želimo biti jednaki, ne superiorni već jednaki", rekla je Mia iz Sarajeva za spomenuti portal.

I never dared to dream this day would come so soon.



What an emotional and historic moment.



Sarajevo Pride 🌈🌈🌈#imaizać #bhpovorkaponosa pic.twitter.com/QufuuQWjyc