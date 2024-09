Dva 16-godišnjaka u zapadnosibirskoj regiji Omsk uhićena su i optužena za terorizam jer su zapalila helikopter, objavila je u utorak tiskovna služba regionalnog suda.

Obojica tvrde da im je za to nepoznata osoba, koja ih je kontaktirala na kanalu Telegram, ponudila 20.000 dolara. Poruke su navodno izbrisane, a mladim počiniteljima nikada nije isplaćeno što im je obećano.

Na društvenim mrežama objavljen je i video uhićenja mladića te priznanje jednoga od njih da je provalio na helidrom i zapalio helikopter dok ih ispituju ruski vojnici.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 - Two 16-year-old teenagers in Omsk broke into a Russian military base and allegedly set fire to an MI-8 helicopter, local media reported.



The Russian agents claim that they acted under instructions from a curator of the Ukrainian Armed Forces, with the promise of… pic.twitter.com/DnBoPhVdRj